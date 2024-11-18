https://sputnik-georgia.ru/20241118/premer-gruzii-prokommentiroval-pismo-oppozitsii-k-bryusselyu-290963830.html

Премьер Грузии прокомментировал письмо оппозиции к Брюсселю

Премьер Грузии прокомментировал письмо оппозиции к Брюсселю

Sputnik Грузия

Глава правительства перечислил основные требования оппозиции к Евросоюзу, одним из которых является приостановка процесса интеграции Грузии в ЕС 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T14:46+0400

2024-11-18T14:46+0400

2024-11-18T14:54+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ираклий кобахидзе

тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил обращение представителей оппозиции к Брюсселю с конкретными требованиями с посланием деятеля большевистской эпохи Серго Орджоникидзе к Москве. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лидеры "Коалиции за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию" направили письмо к министрам иностранных дел стран ЕС, в котором потребовали, чтобы Евросоюз призвал власти Грузии не проводить первую сессию новоизбранного парламента и дал понять, что законодательный орган не будет обладать легитимностью. Письмо было направлено в преддверии заседания Совета по иностранным делам ЕС, на котором планируется обсуждение существующей в Грузии ситуации на фоне парламентских выборов. Глава правительства перечислил основные требования оппозиции к Евросоюзу, одним из которых является приостановка процесса интеграции Грузии в ЕС. Оппозиция своими акциями создает дискомфорт населению Грузии – премьер>>По его словам, в своем письме представили оппозиции просят ЕС четко заявить, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за проведенных правительством парламентских выборов. Представители оппозиции требуют, чтобы ЕС приостановил все формальные отношения с нынешними властями Грузии. В том числе отложить заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, приостановить политический диалог на высоком уровне, заморозить механизмы технического сотрудничества до тех пор, пока власти не согласятся на международное расследование. Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси - видео>>"Они потребовали приостановить финансирование в размере 120 миллионов долларов, а также направить эту сумму на усиление агентуры в нашей стране. Это три основных требования, с которыми радикальная оппозиция обратилась к Брюсселю", – заявил Кобахидзе. Представители оппозиции предлагают направить финансирование в фонд помощи грузинского неправительственного сектора и независимых СМИ, а также на создание прямых механизмов поддержки гражданского общества. В своем письме представители оппозиции вновь повторили свое главное требование о проведении новых выборов в 2025 году в условиях улучшенной избирательной среды, политически сбалансированной избирательной администрации и политически нейтральных госинститутов. Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Когда в Грузии утвердят новое правительство?>>Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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