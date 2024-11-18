https://sputnik-georgia.ru/20241118/zurabishvili-vneset-isk-v-konstitutsionnyy-sud-gruzii-iz-za-narusheniy-na-vyborakh-290969731.html
Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд Грузии из-за "нарушений" на выборах
Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд Грузии из-за "нарушений" на выборах
Sputnik Грузия
По словам президента, под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в зарубежных странах 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T21:06+0400
2024-11-18T21:06+0400
2024-11-18T21:37+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подаст во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте.По ее словам, под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в зарубежных странах. Выборы 2024Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд Грузии из-за "нарушений" на выборах
21:06 18.11.2024 (обновлено: 21:37 18.11.2024)
По словам президента, под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в зарубежных странах
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подаст во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте.
"Завтра я подаю иск в Конституционный суд по нарушениям. Это конфиденциальность и право всеобщего голосования", – заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник.
По ее словам, под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в зарубежных странах.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.
Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.
Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.
При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.
Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.
Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.
Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.
Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.
К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.
Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.