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Главы МИД стран ЕС не договорились об отмене безвиза с Грузией

Главы МИД стран ЕС не договорились об отмене безвиза с Грузией

Sputnik Грузия

В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T18:41+0400

2024-11-19T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел ЕС не смогли договориться о введении санкций против грузинских чиновников и приостановке безвизового режима для Грузии на встрече 18 ноября, сообщили европейские СМИ. По информации телеканала, Венгрия и Словакия выступают против введения санкций по отношению к представителям правительства Грузии, сомнения выражают также Болгария и Италия. С другой стороны, Германия выступает против прекращения ЕС безвизового режима с Грузией. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Приостановка интеграции Грузии в ЕС и выборы – главные посылы с заседания Евросовета>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. "Это не угроза, а реальность" – посол ЕС сделал предупреждение Грузии>>С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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