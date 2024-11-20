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Акция оппозиции в центре Тбилиси приостановлена - движение автомобилей восстановлено

Акция оппозиции в центре Тбилиси приостановлена - движение автомобилей восстановлено

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Участники акции протеста, требующие проведения новых парламентских выборов в Грузии, покинули проспект Меликишвили в центре Тбилиси... 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T08:56+0400

2024-11-20T08:56+0400

2024-11-20T09:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Участники акции протеста, требующие проведения новых парламентских выборов в Грузии, покинули проспект Меликишвили в центре Тбилиси после призывов лидеров оппозиции, которые заявили, что протесты продолжаться и обещали в ближайшее время сообщить о своих планах. Ранее полиция вытеснила митингующих, перекрывших автомобильное движение перед первым корпусом Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе, на проспект Меликишвили. Днем ранее на рассвете полиция также вытеснила протестующих, которые переместились на проспект Меликишвили, а к вечеру, когда их стало больше, вернулись на прежнее место перед ТГУ.Свое требование освободить проезжую часть полицейские и на этот раз объяснили тем, что по закону перекрывать дорогу можно только в том случае, если это вынужденная мера из-за большого количества собравшихся.Прежде чем начать вытеснять митингующих с проспекта Чавчавадзе, МВД сделало заявление и призвало участников акции покинуть территорию в течение 15 минут. Затем полиция "живой цепью" вытеснила участников акции на проспект Меликишвили. Как заявил лидер "Коалиции за перемены" Зура Джапаридзе, который призвал митингующих разойтись по домам, оппозиция в ближайшее время спланирует дальнейшие шаги и представит обществу план действий.После того, как участники акции разошлись, движение автомобилей на проспекте Меликишвили было восстановлено, а коммунальные службы очистили территорию. Оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах 26 октября правящей партии "Грузинская мечта". По их словам, выборы были тотально сфальсифицированы.Кто и зачем протестуетОрганизаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили.На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера.Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, поместить в аппарат для подсчета голосов.Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, подала иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Кроме того, иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд подали и 30 депутатов парламента.Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.

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