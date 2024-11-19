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Президент Грузии подала иск в Конституционный суд из-за "нарушений" на выборах

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд из-за "нарушений" на выборах

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Представитель президента Грузии Саломе Зурабишвили - Эка Беселия подала иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении... 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T12:06+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Представитель президента Грузии Саломе Зурабишвили - Эка Беселия подала иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов, сообщает телеканал "Мтавари архи". ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте.Президент Грузии весь предвыборный период требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии за рубежом. Уже после выборов она заявила, что результаты голосования подтвердили ее слова о том, что власти не устраивала активность диаспоры, - выборы на зарубежных участках выиграла оппозиция.Что касается жалобы о нарушении конфидециальности на выборах, то оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования. Обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Выборы 2024Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Оппозиционеры отказываются работать в этом парламенте. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.При этом, по их словам, на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее.Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам.Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены.К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , тбилиси, эка беселия, парламентские выборы в грузии 2024