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США намерены предпринимать политические действия в отношении Грузии по мере необходимости

США намерены предпринимать политические действия в отношении Грузии по мере необходимости

Sputnik Грузия

ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года т. н. закона об "иноагентах" 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T11:42+0400

2024-11-20T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Всеобъемлющий пересмотр отношений CША с Грузией все еще продолжается, и Вашингтон готов в дальнейшем предпринимать политические действия по мере необходимости, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Миллеру на пресс-конференции задали вопрос относительно последних событий в Грузии, в том числе и о разгоне акции протеста оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. Миллера попросили зафиксировать позицию на фоне объявленного пересмотра отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Миллер в очередной раз упомянул меры, которые уже приняты США в ответ на действия властей Грузии. "Мы уже приостановили оказание помощи в результате этого пересмотра. Так что, это не значит, что пересмотр продолжается и ничего не произошло", – добавил Миллер. США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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