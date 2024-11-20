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США намерены предпринимать политические действия в отношении Грузии по мере необходимости
США намерены предпринимать политические действия в отношении Грузии по мере необходимости
Sputnik Грузия
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года т. н. закона об "иноагентах" 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Всеобъемлющий пересмотр отношений CША с Грузией все еще продолжается, и Вашингтон готов в дальнейшем предпринимать политические действия по мере необходимости, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Миллеру на пресс-конференции задали вопрос относительно последних событий в Грузии, в том числе и о разгоне акции протеста оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. Миллера попросили зафиксировать позицию на фоне объявленного пересмотра отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Миллер в очередной раз упомянул меры, которые уже приняты США в ответ на действия властей Грузии. "Мы уже приостановили оказание помощи в результате этого пересмотра. Так что, это не значит, что пересмотр продолжается и ничего не произошло", – добавил Миллер. США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии&gt;&gt;Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Разлад между Грузией и Западом ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы&gt;&gt;Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, сша, госдепартамент сша, вашингтон, политика
новости, грузия, сша, госдепартамент сша, вашингтон, политика

США намерены предпринимать политические действия в отношении Грузии по мере необходимости

11:42 20.11.2024 (обновлено: 12:18 20.11.2024)
© photo: Sputnik / Artur Gabdrakhmanov / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
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© photo: Sputnik / Artur Gabdrakhmanov
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ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года т. н. закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Всеобъемлющий пересмотр отношений CША с Грузией все еще продолжается, и Вашингтон готов в дальнейшем предпринимать политические действия по мере необходимости, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
Миллеру на пресс-конференции задали вопрос относительно последних событий в Грузии, в том числе и о разгоне акции протеста оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. Миллера попросили зафиксировать позицию на фоне объявленного пересмотра отношений между Вашингтоном и Тбилиси.

"Всеобъемлющий пересмотр все еще продолжается… Мы уже предприняли политические действия в рамках этого пересмотра и будем продолжать предпринимать другие политические действия по мере необходимости", – заявил Миллер.

Миллер в очередной раз упомянул меры, которые уже приняты США в ответ на действия властей Грузии.
"Мы уже приостановили оказание помощи в результате этого пересмотра. Так что, это не значит, что пересмотр продолжается и ничего не произошло", – добавил Миллер.
США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Критика усилилась после парламентских выборов, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.

Разлад между Грузией и Западом

ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы>>
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.
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