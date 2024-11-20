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ЦИК изготовил временные удостоверения для новоизбранных депутатов парламента Грузии

ЦИК изготовил временные удостоверения для новоизбранных депутатов парламента Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция отказывается работать в новом парламенте, утверждая, что выборы были сфальсифицированы 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T16:01+0400

2024-11-20T16:01+0400

2024-11-20T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия, согласно закону, в течение двух дней после подведения окончательных итогов выборов в парламент Грузии изготовила временные удостоверения для новоизбранных депутатов, говорится в сообщении на сайте ЦИК. Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов 26 октября. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту.Сотрудники администрации ЦИК намерены связаться с избранными депутатами, чтобы до первого заседания нового парламента передать им эти удостоверения.Согласно Регламенту, парламент приобретает полные полномочия с момента признания полномочий двух третей полного состава членов законодательного органа. То есть для легитимности парламента необходимо признание полномочий минимум 100 депутатов из 150. Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Оппозиционные объединения "Коалиция за перемены" и "Единство – Национальное движение" еще 12 ноября провели брифинги и объявили, что каждый из их партийного списка в письменном виде отказывается от депутатского мандата – как те, кто прошел в парламент, так и остальные из списка, которые, по закону, имеют право занять освобожденные их однопартийцами места. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов.ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке.Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили.Акция оппозиции в центре Тбилиси приостановлена – движение автомобилей восстановлено>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" - 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии