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Глава ЦИК Грузии: мы тесно сотрудничаем с прокуратурой

Глава ЦИК Грузии: мы тесно сотрудничаем с прокуратурой

Sputnik Грузия

Сотрудничество с прокуратурой важно для ответа на абсурдные обвинения оппозиции по поводу фальсификации выборов, заявил глава ЦИК 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T19:14+0400

2024-11-21T19:14+0400

2024-11-21T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии сотрудничает с прокуратурой, расследующей дело о фальсификации парламентских выборов, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Прокуратура Грузии на второй день после завершения голосования начала расследование по делу о фальсификации выборов и проводит опросы свидетелей. Свои доказательства следствию предоставили как представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", так и оппозиции и НПО. Он отметил, что сотрудничество важно для ответа на абсурдные обвинения оппозиции по поводу фальсификации выборов. "Мы сотрудничаем по двум простым причинам: первое, как коллегиальный орган с административным органам, а второе – важно чтобы в рамках расследования прокуратуре была предоставлена вся та важная информация и доказательства, которые ответят на безосновательные обвинения или ложную информацию, связанную с делами о возможной фальсификации", - сказал Каландаришвили Глава ЦИК Грузии явился на опрос в Генпрокуратуру Грузии и дал показания. В тоже время глава ЦИК заявил, что никаких конкретных доказательств фальсификации выборов не существует. "До сегодняшнего дня мы не увидели ни одного ощутимого обстоятельства, говорящего о том, что имело место системное нарушение или такое нарушение, которое могло повлиять на результаты выборов", - сказал Каландаришвили. По его словам, отсутствие доказательств фальсификации или тайны голосования подтвердили и решения судов. ЦИК изготовил временные удостоверения для новоизбранных депутатов парламента Грузии >>Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд. По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запустить в аппарат для подсчета голосов. "Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>> Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования. Вечером стало известно, что иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента. Заявление об этом сделала член коалиции "Единство – национальное движение" Тамар Кордзая. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии, генеральная прокуратура грузии