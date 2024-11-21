https://sputnik-georgia.ru/20241121/gruziya-i-azerbaydzhan-natseleny-ispolzovat-potentsial-v-dvustoronney-torgovle-291040633.html

Грузия и Азербайджан нацелены использовать потенциал в двусторонней торговле

Грузия и Азербайджан нацелены использовать потенциал в двусторонней торговле

Sputnik Грузия

На встрече особое внимание было уделено сотрудничеству стран в региональных проектах 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузия и Азербайджан прилагают усилия для реализации потенциала в двусторонней торговле, заявили министры экономики двух стран в ходе встречи в Баку. Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился со своим азербайджанским коллегой Михаилом Джаббаровым в рамках рабочего визита в Азербайджан. Азербайджан занимает шестую позицию в списке крупных торговых партнеров Грузии, и третье место среди крупных стран-экспортеров. Внешнеторговый оборот соседних стран в январе-октябре 2024 года составил 1,1 миллиард долларов, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля Азербайджана в общем торговом обороте Грузии составляет 5,6%. На встрече глав экономических ведомств Грузии и Азербайджана внимание было сосредоточено как на дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений, так и на сотрудничестве в инфраструктурных проектах регионального значения. Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ >>Внимание также было сосредоточено на сотрудничестве в сфере инвестиций. Положительно оценен тот факт, что объем инвестиций Азербайджана в экономику Грузии увеличивается, особенно в последнее время. В частности, в 2023 году этот показатель увеличился на 3018% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес азербайджанских инвесторов зафиксирован к сферам транспорта, логистики, строительства, финансов, промышленности, недвижимости, связи и т. д. Кроме того, на встрече особое внимание было уделено сотрудничеству стран в региональных проектах. В том числе разговор коснулся маршрута Среднего коридора, в пределах которого объемы грузооборота характеризуются возрастающей динамикой. Было отмечено, что стороны прилагают совместные усилия по привлечению дополнительного грузопотока в направлении дальнейшего развития существующей транспортно-логистической инфраструктуры. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы >>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Разговор также коснулся хода строительства глубоководного порта Анаклия. Стороны также обсудили текущую ситуацию на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также возможность планирования дополнительных рейсов между Грузией и Азербайджаном. Стороны говорили об энергетическом проекте регионального значения, в совместной разработке которого участвуют Азербайджан и Грузия. Речь идет о проекте подводного черноморского энергокабеля, который должен соединить электросистему Грузии с Евросоюзом. Было отмечено, что развитие зеленого энергетического коридора будет способствовать дальнейшему углублению регионального сотрудничества. Было обращено внимание на особую важность проекта по поставке зеленых энергоресурсов Южного Кавказа на рынок ЕС. На встрече стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма. Двусторонние отношения Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, леван давиташвили