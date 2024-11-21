https://sputnik-georgia.ru/20241121/ukrainskiy-stsenariy-gruzinam-ne-po-vkusu-291028516.html

Украинский сценарий грузинам не по вкусу

Украинский сценарий грузинам не по вкусу

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, эксперт по региональным вопросам Нино Скворцова сравнивает протесты 2024 года в Грузии и Евромайдан на Украине 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T08:00+0400

2024-11-21T08:00+0400

2024-11-21T09:52+0400

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17 ноября лидеры трех оппозиционных партий Грузии установили палатки рядом с Тбилисским государственным университетом. Накануне активисты из студенческих движений провели там акцию протеста и попытались попасть в здание, чему противодействовала полиция. И все это аккурат накануне встречи совета по иностранным делам Европейского союза, решающих, как Грузии жить дальше. Акция в комфортных условиях продлилась примерно два дня, пока силы МВД не начали разгон утром 19 ноября, обосновав это тем, что комфорт протестующих создал заметный дискомфорт для остальных жителей столицы. Оппозиционные лидеры уже сделали ряд громогласных заявлений о недопустимости насилия в отношении протестующих, однако внешне все напоминает кино, которое мы уже видели. Тайные желания явной оппозиции Наблюдая всякого рода смуты на постсоветском пространстве, в том числе и в Грузии, все невольно сравниваешь с последней, наиболее кровавой и продолжительной, цветной революцией – Евромайданом на Украине. Считается, что начался Майдан 21 ноября 2013 года, но предпосылки зародились гораздо раньше, в 2010 году, когда на выборах президента победил Виктор Янукович и страной начала управлять "Партия регионов". Оппозиция долгое время не соглашалась с результатами президентских выборов, сверху наложились и выборы в Верховную Раду 2012 года. Тогда Украина вела переговоры с Брюсселем о подписании Соглашения об ассоциации, которое украинские оппозиционеры, почти как инфоцыгане, продавали гражданам в качестве манны небесной ото всех бед, порожденных годами независимости. Они предпочитали игнорировать реалии, в которых Киев балансировал между явными экономическими выгодами от торговли с Россией и туманной перспективой евроинтеграции.Тогдашний глава правительства Николай Азаров подписал указ об остановке подписания соглашения, вследствие чего оппозиция вывела на улицы десятки тысяч, как тогда утверждалось, мирных протестующих. После отказа Януковича заключать договор с ЕС мы наблюдали, как мирные процессы радикализировались и вылились в очередную смену режима на Украине в пользу проевропейских сил, которые срослись в симбиозе с националистическими движениями. Грузинская оппозиция в этом видит свой идеал – радикализация и разрушения, которые позволят им обуздать протестную волну и оказаться во власти. Более того, многие члены ЕНД после 2013 года бывали на Украине и активно сотрудничали с "новой киевской властью". Неудивительно, что они до сих пор восхищаются "достижениями" деяний своих украинских партнеров, а мирные конституционные процессы им чужды, поскольку за все годы в оппозиции не смогли допустить мысль о признании своего поражения. Эти поборники демократии не могут представить, как можно уживаться с полярно иной политической силой, поэтому постоянно призывают всех на баррикады. Выборы 26 октября разрушили их надежды, связанные с переходом на пропорциональную избирательную систему: по их предположениям подобная система обеспечила бы равномерное распределение мест в парламенте, но их ожидала суровая реальность жизни – эти политические партии давно стали разочарованием для избирателя. Победа партии "Грузинская мечта", которая остается во власти с 2012 года, спровоцировала волну протестов, инициированную прошедшими в парламент оппозиционными партиями, поскольку те не могут смириться с разрушением собственных иллюзий в мировоззрении своих сторонников как в Грузии, так и за рубежом. Ситуацию усугубляет призыв "аполитичного" президента Саломе Зурабишвили, которая, вопреки своим обязательствам, публично поддержала протесты, заявив о "нарушении демократических принципов" во время голосования, и отказалась признавать парламентские выборы. Сравнение с Майданом: параллели и различия Как на Украине в 2013 году, так и в Грузии в 2024 году, поводом для массовых акций стала якобы утрата доверия к правящей элите среди определенных групп населения. В обоих случаях протесты сопровождались лозунгами о необходимости сохранения европейского пути: на Украине это было связано с отказом подписать соглашение об ассоциации, в то время как в Грузии евроинтеграция остается важной темой для оппозиции в связи с началом переговорного процесса о вступлении в ЕС. Схожесть в том, что украинская оппозиция, как и грузинская, утверждала об изменении курса страны с европейского на сближение либо полную интеграцию с Россией, вопреки отсутствию реальных оснований для запуска подобного процесса в случае с Грузией. Важное значение имеет внешняя поддержка оппозиционных сил. Европейские и американские политики пытаются подлить масла в огонь, призывая граждан страны защищать свой "европейский выбор". Аналогичный сценарий мы наблюдали на Майдане в Киеве, когда европейские депутаты и дипломаты выступали на митингах и выражали поддержку антиправительственным силам. 19 ноября стало известно о том, что ЕС направит "техническую миссию" в целях изучения ситуации в Грузии. Ранее представители парламентов стран-членов ЕС прибыли в Тбилиси и провели встречи с протестующими, оппозицией, представителями НКО и президентом. Наиболее запоминающимся стало выступление польского депутата, призвавшего освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На Украине тоже боролись за политических заключенных, например, за Юлию Тимошенко, обвиненную в хищении средств. Несмотря на внешнее сходство условий, на Украине Майдан поддержали различные слои общества, включая студенчество, националистов и интеллигенцию. В Грузии же протесты ограничиваются главным образом поддержкой части урбанизированного населения и оппозиционных партий под эгидой ЕНД, которые имеют крайне низкий уровень доверия и кровавый шлейф их правления. Майдан характеризовался активным участием радикальных националистических групп, которые часто прибегали к насилию. В Грузии протесты пока остаются преимущественно мирными, вопреки тому, что их радикализация устроит оппозиционных лидеров, но значительная часть протестующих не предрасположена к насилию. Это не те люди, которые готовы свергать власть и лезть на баррикады. Все помнят, что на Украине Евромайдан привел к падению правительства и глубокому кризису на долгие годы вперед. В Грузии же "Грузинская мечта" сохраняет контроль над ситуацией благодаря широкой поддержке среди граждан и сильным институтам. В совокупности данные факторы позволяют нивелировать те, которые выстрелили на Евромайдане в 2013 году и рикошетом попали в саму Украину. Кто заказывает протестную музыку? (Бесплатный сыр бывает только в мышеловке) Организация и поддержка протестных акций в Грузии в поствыборный период вызывает значительное внимание ввиду активного участия зарубежных доноров. Финансирование гражданского сектора осуществляется преимущественно через американские и европейские фонды. Среди них выделяются структуры, связанные с правительствами США и ЕС, которые часто напрямую перенаправляют ресурсы на поддержку НПО, оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Как сообщается, в условиях сокращения прямой помощи грузинскому правительству, эти средства объемом в 120 млн евро пойдут на "поддержку демократии" через работу с гражданским обществом. Западные институции также открыто заявляют о своей поддержке оппозиции, называя такие действия необходимыми мерами против "авторитарных тенденций" действующего правительства Грузии. Особенно символично, что американские и европейские чиновники ранее покрывали штрафы и издержки, связанные с нарушением закона лидерами оппозиции и протестующими. Такая щедрость сопровождается активными заявлениями о борьбе за демократию, хотя на практике эти шаги скорее напоминают вмешательство в политический процесс. "Демократические принципы" превращаются в инструмент давления, где лозунги о свободе подкрепляются денежными потоками, а пресловутое "гражданское общество" становится рычагом влияния на грузинскую политику. Так, мягкая сила превращается в жесткую реальность, ставящую под вопрос устойчивость национального суверенитета. Многие наивно полагают, что добрые дяди и тети в Брюсселе заботятся о благе грузинского государства, однако это далеко не так. Ни один проект Европейского союза не предполагает помощь ради помощи, где нет политической подоплеки. Это всегда борьба за расширение влияния и продвижение собственной повестки и интересов в странах, где существуют интересы стран союза. Протесты в Тбилиси, проходящие под лозунгами "Верните голос" и "Свободные выборы", сейчас включают палаточные лагеря на центральных улицах и требуют отставки правительства, пересмотра итогов выборов и проведения новых парламентских выборов, оставаясь пока мирными, несмотря на угрозы эскалации со стороны оппозиционных "ястребов". Роль внешних игроков остается важным фактором, указывающим на то, что позиции в Брюсселе разделились: там есть силы как поддерживающие смену власти в Грузии, так и выступающие за сохранение легитимно избранного правительства, которое обеспечивает стабильность в государстве. К сведению первой группы стоит сказать, что страны, вкусившие последствия цветных революций, предпочитают планомерное развитие т.н. "политическим шоковым терапиям".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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