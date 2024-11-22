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Азиатский банк поможет Грузии повысить качество профобразования

Азиатский банк поможет Грузии повысить качество профобразования

Sputnik Грузия

АБР с 2007 года предоставил Грузии кредиты, гранты и техническую помощь на сумму 4 миллиарда долларов 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T22:52+0400

2024-11-22T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) утвердил Грузии бюджетный кредит в размере 68,2 миллиона лари (25 миллионов долларов) для поддержки улучшения качества и доступа к профессиональному образованию в стране, говорится в сообщении банка. Финансирование – это вторая подпрограмма текущей программы АБР в Грузии "Современные навыки для лучшего трудоустройства", которая является первой программой АБР в системе образования Грузии. Ее цель – улучшение профессионального образования и качества подготовки, релевантности в приоритетных отраслях экономики для удовлетворения требований современного рабочего рынка. По словам Жукова, повышая качество и актуальность профессиональных программ, АБР стремится повысить уровень занятости молодежи и взрослых, а также внести вклад в развитие грузинской экономики путем развития более квалифицированных человеческих ресурсов. Первая подпрограмма, утвержденная в 2020 году, улучшила доступ к профессиональному образованию. Это произошло благодаря совершенствованию порядка приема в профучилища, принятию нормативной базы образования взрослых и созданию бюджетной ваучерной программы для частных поставщиков профобразования. Выросли зарплаты преподавателей профучилищ, разработана концепция "профессиональных хабов", в систему профессионального образования внедрены пилотные программы государственно-частного сотрудничества. Поощряя профессиональные программы в школах тех регионов, где нет профколледжей, проект помогает расширить возможности сельской молодежи и уязвимых групп населения. Это также расширит возможности женщин, улучшив их доступ к занятости и образованию. Финансирование подпрограммы-2 является первым суверенным кредитом АБР в национальной валюте. Программа соответствует стратегии управления долгом Грузии, которая направлена на увеличение доли государственного долга в местной валюте. Это повысит устойчивость экономики к внешним потрясениям и будет способствовать устойчивому развитию. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. АБР предоставил Грузии кредиты, гранты и техническую помощь на сумму 4 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг. Профобразование в приоритете В Грузии в 2018 году приняли новый закон "О профессиональном образовании", нацеленный на развитие разных направлений профессионального образования. Среди реализованных реформ – процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании. Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда. Острая нехватка кадров: бизнес-сектор заинтересован в развитии профобразования в Грузии >>Кроме того, в сентябре 2023 года тогдашний министр образования Георгий Амилахвари анонсировал новую реформу, согласно которой профессиональное образование будет внедряться в школы для учащихся выпускных классов (9-12 классы). Параллельно учебе школьникам будет предоставлена возможность выбрать одну конкретную профессию и пройти обучение, а после окончания школы получить как школьный аттестат, так и диплом о профобразовании. Когда будет запущена реформа, пока неизвестно. По словам Амилахвари, на первом этапе это будет пилотная программа, которую внедрят в 40-50 государственных школах. Всего в Грузии 2 100 школ. В 2023 году в профессионально-образовательные учебные заведения, согласно данным Нацслужбы статистики "Сакстат", было зачислено 15,5 тысячи студентов, что на 9,9% больше, чем в 2022-м. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии>>Самый большой спрос в профучилищах на программы в сферах инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права. Вклад в развитие профобразования вносит и мэрия Тбилиси. С 2018 года она реализует программу профпереподготовки "Учись и трудоустройся", которая предусматривает 3-месячный курс переподготовки на востребованные профессии на рынке труда. Программа насчитывает около 50 направлений, в том числе туризм, гостиничную сферу, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, сферу IT, здравоохранение и ветеринарию. В рамках проекта с 2018 года по сей день переподготовили 6,5 тысячи человек, из которых 70% были трудоустроены. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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