https://sputnik-georgia.ru/20240703/ostraya-nekhvatka-kadrov-biznes-sektor-zainteresovan-v-razvitii-profobrazovaniya-v-gruzii-288819904.html

Острая нехватка кадров: бизнес-сектор заинтересован в развитии профобразования в Грузии

Острая нехватка кадров: бизнес-сектор заинтересован в развитии профобразования в Грузии

Sputnik Грузия

Дефицит рабочих кадров стал главным вызовом для бизнеса в 2024 году, говорят исследования 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T19:43+0400

2024-07-03T19:43+0400

2024-07-03T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Развитие профессионального образования в Грузии является одним из главных приоритетов бизнес-сектора в связи с острой нехваткой квалифицированных кадров, заявил президент Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) Сосо Пхакадзе. Согласно исследованию БАГ, нехватка специалистов стала главной проблемой для бизнеса в первом квартале 2024 года. За этот период показатель нехватки специалистов вырос с 48 до 67% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Встреча прошла с целью расширения участия частного сектора в профобразовании. На ней с компаниями-членами БАГ присутствовали первый замминистра образования Александр Цуладзе и гендиректор Агентства профнавыков Ирина Маргишвили.Маргишвили поделилась с представителями бизнеса вариантами возможных форматов финансовых и техсредств поддержки частного сектора государством, которые должны обеспечить более качественную подготовку квалифицированных кадров. Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы>>Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов. Профобразование в приоритете В Грузии в 2018 году приняли новый закон "О профессиональном образовании", нацеленный на развитие разных направлений профессионального образования. Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда. Кроме того, в сентябре 2023 года министр образования Георгий Амилахвари анонсировал новую реформу, согласно которой профессиональное образование будет внедряться в школы для учащихся выпускных классов (9-12 классы). Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии>>Параллельно учебе школьникам будет предоставлена возможность выбрать одну конкретную профессию и пройти обучение, а после окончания школы получить как школьный аттестат, так и диплом о профобразовании. Когда будет запущена реформа, пока неизвестно. По словам министра, на первом этапе это будет пилотная программа, которую внедрят в 40-50 государственных школах. Всего в Грузии 2 100 школ. Самый большой спрос в профучилищах на программы в сферах инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права. Вклад в развитие профобразования вносит и мэрия Тбилиси. С 2018 года она реализует программу профпереподготовки "Учись и трудоустройся", которая предусматривает 3-месячный курс переподготовки на востребованные профессии на рынке труда. Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год>>Программа насчитывает около 50 направлений, в том числе туризм, гостиничную сферу, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, сферу IT, здравоохранение и ветеринарию. В рамках проекта с 2018 года по сей день переподготовили 6,5 тысячи человек, из которых 70% были трудоустроены. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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трудоустройство, георгий амилахвари, грузия, экономика, новости, тбилиси, экономика, профколледжи, общество