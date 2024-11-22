https://sputnik-georgia.ru/20241122/papuashvili-25-noyabrya-vse-uvidyat-pozornoe-nedostoynoe-litso-oppozitsii-v-gruzii-291045568.html

Папуашвили: 25 ноября все увидят позорное, недостойное лицо оппозиции в Грузии

Папуашвили: 25 ноября все увидят позорное, недостойное лицо оппозиции в Грузии

Sputnik Грузия

Избиратели имели дело с агентурой, которая работает по поручениям иностранных хозяев, и их не интересует ничего грузинское, отметил Папуашвили 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T15:51+0400

2024-11-22T15:51+0400

2024-11-22T15:51+0400

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единое национальное движение

шалва папуашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Оппозиция загнала себя в тупик, оставив лишь два выбора – либо отказаться от депутатских мандатов в парламенте XI созыва и тем самым уничтожить себя, либо не отказаться от депутатских кресел и унизить себя, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Все преодолевшие барьер оппозиционные партии заявили о тотальной фальсификации выборов. Коалиции "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Главная проблема оппозиции, по словам главы законодательного органа, заключается в том, что у нее нет достоинства. Если ты проводник интересов иностранных сил, то первое, что должен сделать человек, – отказаться от достоинства, отметил Папуашвили. "Поэтому они будут делать точно так, каким будет их задание, и у них не вызывает внутреннего дискомфорта то, что они унизят себя, и, как они сами оценивают, войдут в парламент в качестве пуфиков", - сказал Папуашвили. По его словам, правящая команда предупреждала избирателей о том, с кем они имели дело. Они имели дело с агентурой, которая работает по поручениям иностранных хозяев, и их не интересует ничего грузинское, отметил Папуашвили. По его словам, все увидят истинное лицо оппозиции уже во второй половине 25 ноября, когда состоится первое заседание новоизбранного парламента Грузии. "Они покажут лицо, когда не откажутся от мандатов, несмотря на то, что все публично обещали, в том числе и при участии госпожи Саломе, что откажутся от мандатов. 25 ноября все увидят их позорное, недостойное лицо", - сказал Папуашвили. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Президент Грузии, все преодолевшие барьер оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что произошла тотальная фальсификация парламентских выборов 26 октября. Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии >>Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. На брифинге 12 ноября лидеры "Коалиции за перемены" и "Единство – Национальное движение" объявили, что каждый из их партийного списка в письменном виде отказывается от депутатского мандата – как те, кто прошел в парламент, так и остальные из списка, которые, по закону, имеют право занять освобожденные их однопартийцами места. В ответ на это Центризбирком Грузии заявил о невозможности удовлетворения заявлений прошедших в парламент по итогам выборов оппозиционеров, которые требуют не запускать процедуру признания их депутатских мандатов. Новый парламент Грузии не сможет приобрести полные полномочия до решения суда – АМЮГ >>ЦИК пояснил, что упразднить можно только ту часть партийного списка, где остались не прошедшие в парламент кандидаты, и то после того, как соберется новый парламент и будут признаны полномочия новоизбранных депутатов. Также после этой процедуры можно изъять свою кандидатуру из списка в индивидуальном порядке. Что касается отказа от мандата, то, по закону, после признания полномочий новоизбранных депутатов, любой из них может обратиться с соответствующим заявлением к парламенту. Удовлетворять это заявление или нет – решает парламент, пояснил ранее глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламент грузии