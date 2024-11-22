https://sputnik-georgia.ru/20241122/skolko-zarabotala-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-s-nachala-goda--novye-dannye-291041416.html

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные

Sputnik Грузия

Согласно отчету, грузооборот компании составил 2 988 миллионов тонно-километров, что на 3,5% больше, чем за девять месяцев 2023 года 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T09:01+0400

2024-11-22T09:01+0400

2024-11-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прибыль АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) за девять месяцев 2024 года составила 490,5 млн лари, что на 2% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, а чистая прибыль компании снизилась на 26% и составила 75,4 млн лари, говорится в финансовом отчете компании. Согласно отчету, снижение прибыли компании в основном связано с потерей 17 миллионов лари из-за курсовой разницы. Источниками дохода в текущем году стали грузовой трафик, логистические услуги, управление грузами, пассажирские перевозки, сборы за трансграничные услуги вагонов, аренда вагонов и другие. Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные >>Согласно отчету, грузооборот компании составил 2 988 миллионов тонно-километров, что на 3,5% больше, чем за девять месяцев 2023 года. Пассажирооборот за январь-сентябрь 2024 года снизился на 8,9% и составил 489 миллионов пассажиро-километров. За девять месяцев текущего года ГЖД выплатила 171,7 млн ​​лари на зарплаты 12 тысячам своих сотрудников, стоимость износа и амортизации составила 48 млн лари, стоимость электроэнергии, топлива и других расходных материалов составили 63 миллиона лари, а прочие расходы – 108 миллионов лари. Согласно отчету, активы железной дороги составляют 2,6 миллиарда лари, а обязательства – 1,64 миллиарда лари. Среди них крупнейшими обязательствами являются 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов, выпущенные в 2021 году, которые компания должна погасить в 2028 году. Рефинансирование еврооблигаций помогло ГЖД значительно снизить свои затраты по займам. Впервые в истории Грузии и в Кавказском регионе транспортная компания разместила на Лондонской фондовой бирже зеленые облигации. Процентная ставка сроком на 7 лет установлена ​​в размере 4% вместо 7,75%. Это первый в истории страны прецедент, когда транспортная организация выпустила подобный вид ценных бумаг – зеленые облигации. В результате удачной сделки компания сэкономит более 100 миллионов долларов. Большая часть вагонов и локомотивов железной дороги Грузии – старше 35 лет: отчет ГЖД >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога