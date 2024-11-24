https://sputnik-georgia.ru/20241124/kak-prokhodyat-torgi-na-energobirzhe-gruzii-291063916.html

Как проходят торги на энергобирже Грузии?

Как проходят торги на энергобирже Грузии?

Sputnik Грузия

Покупатели электроэнергии сэкономили около 400 тысяч лари, торгуя на бирже энергии, заявил глава регулятора 24.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-24T14:11+0400

2024-11-24T14:11+0400

2024-11-24T14:11+0400

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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Реализовано 17,5 тысячи МВт·ч электроэнергии в результате торгов на энергетической бирже Грузии "на сутки вперед", заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания на Третьей международной конференции по обеспечению конкурентной политики и защите прав потребителей. Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. По его словам, это ниже средневзвешенной цены балансирующей электроэнергии ESCO, которая за тот же период 2024 года составила 154,31 лари/МВт·ч. "Это показывает, что покупатели электроэнергии сэкономили около 400 тысяч лари, торгуя на бирже энергии", – отметил он. По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии. Импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах. Первые торги состоялись на энергобирже Грузии >>В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Энергобиржа частично открылась в Грузии >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, давид нармания, государственная электросистема грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, энергетика грузии