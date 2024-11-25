https://sputnik-georgia.ru/20241125/kontrol-kachestva-topliva-ostaetsya-vyzovom-v-gruzii-291081793.html

Контроль качества топлива остается вызовом в Грузии

Контроль качества топлива остается вызовом в Грузии

Sputnik Грузия

Эффективная система контроля качества должна охватить все регионы Грузии, заявил глава СИНГ 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T16:24+0400

2024-11-25T16:24+0400

2024-11-25T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Контроль качества автомобильного топлива остается для Грузии вызовом, поэтому требуется его ужесточение, заявил глава Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили грузинскому изданию "Коммерсант". Контроль качества топлива в Грузии остается проблемой рынка нефтепродуктов. Это касается как бензина и дизельного топлива, так и качества моторных масел и сжиженного газа. Несмотря на то, что в стране высокий стандарт качества, существует необходимость постоянного мониторинга соответствующими государственными структурами по продукции, реализуемой как в оптовой, так и в розничной сети. По его словам, эффективная система контроля качества должна охватить все регионы Грузии. Иобашвили считает, что Департамент надзора за окружающей средой Министерства окружающей среды и сельского хозяйства делает большую работу в этом направлении, но нужна большая интенсивность мониторинга, более строгий контроль. Иобашвили считает, что разовых штрафов недостаточно, и СИНГ готов помогать ведомству в осуществлении контроля качества топлива. "В стране действует стандарт Евро-5, и всем, кто продает некачественную продукцию, следует опасаться, что в случае нарушения с них будет спрос", – сказал он. На автозаправках Грузии проверили качество топлива и выявили нарушения >>Как пояснил глава СИНГ, для увеличения объема в топливо подмешивают некачественный бензин, так называемый этил и другие химические вещества. По его словам, это необходимо для того, чтобы честных предпринимателей не притесняли. Реализация некачественного топлива, помимо загрязнения окружающей среды, еще и создает проблему здоровой конкуренции между компаниями. "У нас была группа мониторинга, официально аккредитованная государством. В случае необходимости мы продолжим осуществлять контроль качества, на что у нас были полномочия раньше. Для этого главное восстановить аккредитацию. Мы должны знать, что мы покупаем и за что платим, чтобы потребитель не был обманут", – заявил глава СИНГ. Департамент по надзору за окружающей средой Грузии периодически контролирует качество топлива. Последний раз контроль качества бензина и дизельного топлива проводился несколько месяцев назад, и были проверены образцы всего с трех станций. Тогда нарушения не были выявлены. Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер >>Кроме того, в апреле были взяты образцы бензина на нефтебазах и нефтехранилищах. Всего было проверено 11 образцов из трех баз, из них выявлено только одно нарушение. В частности, по данным ведомства, октановое число в пробе, взятой в компании "Мани", не соответствовало премиальному бренду, из-за чего компания была оштрафована на 508 040 лари. Инспекторы Департамента регулярно проверяют качество топлива. С 1 января 2019 года норма свинца в дизельном топливе не должна превышать 50 миллиграммов. Эксперты называют одной из причин загрязнения воздуха в Тбилиси низкое качество топлива для автомобилей. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую. Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии