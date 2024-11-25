https://sputnik-georgia.ru/20241125/shalva-papuashvili-izbran-predsedatelem-parlamenta-xi-sozyva-291080149.html

Шалва Папуашвили избран председателем парламента XI созыва

Шалва Папуашвили избран председателем парламента XI созыва

Sputnik Грузия

Несмотря на отказ оппозиции работать в новом парламенте, на сегодняшнем заседании были признаны полномочия всех 150 избранных депутатов 25.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-25T14:03+0400

2024-11-25T14:03+0400

2024-11-25T14:41+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

парламент грузии

единое национальное движение

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929033_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e636f9db7c0516342800f9add62cce21.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Председателем парламента Грузии XI созыва избран Шалва Папуашвили, который возглавлял законодательный орган с декабря 2011 года. За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 депутатов. Против никто не голосовал.Оппозиция на первом заседании новоизбранного парламента не присутствует. Они митингуют за стенами законодательного органа, требуя новых выборов, так как выборы 26 октября, по их утверждению, были тотально сфальсифицированы. Несмотря на отказ оппозиции работать в новом парламенте, на сегодняшнем заседании были признаны полномочия всех 150 избранных депутатов. Для отказа от мандатов оппозиционерам следует написать заявления, но окончательное решение все же будет за парламентом. Незадолго до начала голосования по кандидатуре председателя парламента, Папуашвили выступил с длинной речью перед присутствующими в зале заседаний депутатами, членами правительства и духовенством. Он также поблагодарил членов команды за то, что на пост главы парламента нового созыва выдвинули именно его кандидатуру и пообещал, как и в парламенте Х созыва, будет служить интересам грузинского народа. Папуашвили отметил, что правящей партии "Грузинская мечта" пришлось пережить "много битв". "В первую очередь хочу отметить ту неравную битву, в которую мы вступили на этих выборах и славно победили. По своей остроте, драматичности или активности избирателей выборы 2024 года ничем не отставали от результатов, достигнутых на выборах 2012 года, а по многим аспектам эти выборы оказалась гораздо важнее", – заявил он. Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия>>По словам Папуашвили, победа на очередных парламентских выборах укрепила и сохранила все достигнутые за прошедшие 12 лет результаты. "Этот результат является твердым фундаментом, на котором должно быть построено наше будущее и будущее наших детей", – сказал он.Незадолго до начала заседания журналисты спросили у Папуашвили, почему на этот раз во время процедуры признания полномочий нового парламента в зале заседаний не будет дипломатов. На это он ответил: "Наших послов тоже не приглашают на первое заседание в другой стране". "Этот день, как и полагается нашей стране, будет нашим национальным днем", – подчеркнул Папуашвили. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы>>С вечера воскресенья у парламента Грузии проходит акция протеста. Митингующие обвиняют власти в краже голосов избирателей.Места в парламенте распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 89; "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024 , парламент грузии, единое национальное движение, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия