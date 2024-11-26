https://sputnik-georgia.ru/20241126/intsidenty-na-aktsiyakh-v-tbilisi---gomelauri-ob-otvetstvennosti-politsii-i-protestuyuschikh-291094540.html

Инциденты на акциях в Тбилиси - Гомелаури об ответственности полиции и протестующих

Инциденты на акциях в Тбилиси - Гомелаури об ответственности полиции и протестующих

Sputnik Грузия

Кандидат в министры внутренних дел объяснил, каким образом пострадали несколько участников акции 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T18:15+0400

2024-11-26T18:15+0400

2024-11-26T18:15+0400

грузия

политика

новости

вахтанг гомелаури

тбилисский государственный университет

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Участники акций протеста в Тбилиси устраивали провокации - кидали в полицейских камни и ударяли палкой, а во время задержания оказывали сопротивление, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам.Оппозиция перманентно проводит в Тбилиси акции протеста с требованием аннулирования результатов парламентских выборов по причине "тотальной фальсификации". Также они требуют проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.При этом он подтвердил информацию о том, что во время задержания пострадали несколько человек. "Когда ты ударяешь полицию дубинкой, а потом во время задержания и перевозки в здание полиции не подчиняешься, когда ты устраиваешь борьбу и падаешь на землю, ты можешь повредить руку или как-то пострадать", - сказал Гомелаури.По его словам, на акциях были провокации, в том числе у парламента 25 ноября, когда состоялось первое заседание новоизбранного законодательного органа. Изначально, как отметил кандидат в министры, акция проходила тихо, в ней участвовали 200-300 человек. Но, когда началось заседание, молодежь призвали к активности, и они начали стучать о железное ограждение перед парадным входом в парламент, который выходит на проспект Руставели. Более того, участники акции протеста начали перекидывать через ограждение пиротехнику, которая взрывалась уже во дворе парламента, сказал Гомелаури. Касательно целесообразности задержания на акции 19 ноября оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гомелаури сказал, что дело расследует Специальная следственная служба, и окончательное решение будет за судом. "Была стычка. Хорошо видно, что полицейских ударяли палкой, и именно там стоял и этот человек (оператор - ред.). Я не говорю, что этот человек ударял палкой... Было очень много людей, я не могу сказать была ли допущена ошибка (полицией - ред.). Началось расследование", - заявил кандидат в министры. Оператора "Мтавари архи" Серги Барамидзе задержали 19 ноября во время выполнения служебных обязанностей в ходе акции протеста на проспекте Меликишвили, неподалеку от Тбилисского госуниверситета. По словам Гомелаури, если выяснится, что полицейские что-то нарушили, то они понесут ответственность. В противном случае, ни с одного полицейского ни один волос не упадет. "Если мы что-то натворили, включая меня, мы понесем ответственность... Ни одного полицейского никто не сможет наказать, если, конечно, он не совершал преступление", - заявил Гомелаури. Акция у парламента Грузии продолжается – на месте мобилизована полиция и водометы>>Комментируя заявление задержанной на акции 19 ноября активистки Натии Дзидзигури о том, что всю дорогу до здания полиции она простояла в машине на коленях, так как задержанным не разрешали сесть на свободные места на заднем сиденье рядом с полицейским, Гомелаури сказал, что это нереально. "Это очень постыдное обвинение. Говорит, что ее поставили на колени. Я о таком не слышал. Мы так не обращаемся с убийцами и рецидивистами во время их задержания. Как вы себе представляете, чтобы грузинский полицейский взял и поставил молодую девочку на колени и так перевозил ее?! Пусть докажут!", - заявил Гомелаури. По его словам, он даже на 1% не может допустить вероятность подобного. Также кандидат в министры опроверг распространившуюся информацию о том, что полиция была забаррикадирована в здании первого корпуса Тбилисского государственного университета 18-19 ноября во время проводившей по соседству акции протеста. "Это полное вранье", - сказал Гомелаури. В новом правительстве Грузии будет три новых министра>>В настоящее время все члены правительства являются кандидатами в министры. Голосование по вопросу выражения доверия кандидату в премьер-министры с представленным им составом правительства и правительственной программой состоится в парламенте XI созыва в течение двух недель. До этого кандидатов в министры по очереди заслушают в комитетах, а после кандидат в премьеры выступит с правительственной программой на пленарном заседании. На должность премьер-министра Грузии правящая партия "Грузинская мечта" вновь выдвинула кандидатуру Ираклия Кобахидзе. В предложенном им парламенту составе Кабмина всего три изменения. Меняются министр иностранных дел, министр юстиции и министр окружающей среды и сельского хозяйства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, тбилисский государственный университет , специальная следственная служба