https://sputnik-georgia.ru/20241126/parlament-gruzii-sobralsya-polnostyu-legitimno--ombudsmen-291092444.html
Парламент Грузии собрался полностью легитимно – омбудсмен
Парламент Грузии собрался полностью легитимно – омбудсмен
Sputnik Грузия
Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T15:32+0400
2024-11-26T15:32+0400
2024-11-26T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва собрался полностью законно в соответствии с Конституцией страны и все остальные вопросы, включая конституционный иск президента, лишь предмет рассмотрения, которые не имеют никакого отношения к легитимности собрания законодательного органа, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, а президент Грузии Саломе Зурабишвили не назначила первое заседание парламента и вместо этого 19 ноября обратилась в Конституционный суд. Все остальные статьи, другие оговорки, включая конституционный иск, не могут быть выше, чем запись в Конституции, где четко сказано, что парламент должен собраться не позднее чем через десять дней, что и произошло, и, безусловно, было законным, подчеркнул Иоселиани. Как пояснил омбудсмен, все остальные вопросы, включая конституционный иск, являются предметом рассмотрения. Зурабишвили обратилась в суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты. Зурабишвили возомнила себя фараоном – депутат о конституционном иске президента Грузии>>Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Для приобретения новым парламентом полномочий достаточно было признания полномочий 2/3 полного состава членов законодательного органа. Но в результате признаны были полномочия всех 150 новоизбранных депутатов. По закону могут быть признаны полномочия и тех избранных депутатов, которые отказываются признавать результаты парламентских выборов и утверждают, что не намерены работать в новом парламенте. Отказаться от мандатов они могут уже после признания полномочий, написав соответствующее заявление. Вопрос о том, лишать оппозиционеров статуса депутата или нет, будет решать парламент. Один иск – два обвинения Первое обвинение – нарушение принципа всеобщего голосования. О том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период. Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств – принятая в мире практика. По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах. Названа дата проведения президентских выборов в Грузии>>Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания. В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего – 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего – 95 910). По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам – одержала победу. Второе обвинение – нарушение принципа тайного голосования. Первой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, саломе зурабишвили , парламент грузии, конституция грузии, конституционный суд грузии, леван иоселиани
политика, грузия, новости, единое национальное движение, саломе зурабишвили , парламент грузии, конституция грузии, конституционный суд грузии, леван иоселиани
Парламент Грузии собрался полностью легитимно – омбудсмен
15:32 26.11.2024 (обновлено: 15:49 26.11.2024)
Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва собрался полностью законно в соответствии с Конституцией страны и все остальные вопросы, включая конституционный иск президента, лишь предмет рассмотрения, которые не имеют никакого отношения к легитимности собрания законодательного органа, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, а президент Грузии Саломе Зурабишвили не назначила первое заседание парламента и вместо этого 19 ноября обратилась в Конституционный суд.
"Парламент Грузии собрался полностью легитимно, в соответствии с 38-й статьей Конституции, в которой четко написано, что после оглашения итогового протокола (ЦИК – ред.) парламент соберется через десять дней", – заявил Иоселиани.
Все остальные статьи, другие оговорки, включая конституционный иск, не могут быть выше, чем запись в Конституции, где четко сказано, что парламент должен собраться не позднее чем через десять дней, что и произошло, и, безусловно, было законным, подчеркнул Иоселиани.
Как пояснил омбудсмен, все остальные вопросы, включая конституционный иск, являются предметом рассмотрения.
"Конституционный суд, вероятно, обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение, но это не имеет никакого отношения к легитимности собрания", – добавил Иоселиани.
Зурабишвили обратилась в суд 19 ноября. В иске говорится, что итоговые протоколы по выборам в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской АР должны быть признаны неконституционными из-за нарушения принципов всеобщего и тайного голосования, что оказало существенное влияние на окончательные результаты.
Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.
Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту.
Для приобретения новым парламентом полномочий достаточно было признания полномочий 2/3 полного состава членов законодательного органа. Но в результате признаны были полномочия всех 150 новоизбранных депутатов.
По закону могут быть признаны полномочия и тех избранных депутатов, которые отказываются признавать результаты парламентских выборов и утверждают, что не намерены работать в новом парламенте.
Отказаться от мандатов они могут уже после признания полномочий, написав соответствующее заявление. Вопрос о том, лишать оппозиционеров статуса депутата или нет, будет решать парламент.
Первое обвинение – нарушение принципа всеобщего голосования.
О том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период.
Зурабишвили требовала открытия избирательных участков в том числе за пределами дипмиссий Грузии, а ЦИК настаивал на том, что работа участков только в зданиях посольств и консульств – принятая в мире практика.
По закону, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего было открыто 60 участков в 42 странах.
Граждане Грузии, которые хотели проголосовать на парламентских выборах за рубежом, но не стояли на консульском учете и не имели регистрации, должны были зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.
В парламентских выборах приняли участие 2 111 834 избирателя (всего – 3 508 294), из них за рубежом проголосовали 34 574 (всего – 95 910).
По итогам выборов за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" заняла четвертое место, уступив оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия", а в целом по выборам – одержала победу.
Второе обвинение – нарушение принципа тайного голосования.
Первой этот вопрос подняла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии", а позже ее подхватили другие НПО и оппозиция.
Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.