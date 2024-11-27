https://sputnik-georgia.ru/20241127/gruziya-namerena-aktivnee-privlekat-gruzy-v-sredniy-koridor-291113079.html

Грузия намерена активнее привлекать грузы в Средний коридор

Грузия намерена активнее привлекать грузы в Средний коридор

Sputnik Грузия

Давиташвили назвал транспортно-логистические проекты, реализация которых поможет Грузии привлечь дополнительные грузы 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T19:00+0400

2024-11-27T19:00+0400

2024-11-27T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии активизирует работу над привлечением дополнительных грузов на транспортных маршрутах, проходящих через страну, в том числе в направлении "Среднего коридора", заявил и. о. министра экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на объединенном заседании комитетов парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, в 2023 году общее количество контейнеров, обработанных в морских портах Поти и Батуми, составило 701 442 TEU, что на 47% больше, чем в 2022 году (477 094 TEU). Давиташвили отметил, что в целях укрепления транспортных связей между Грузией и Евросоюзом будет продолжена работа в плане добавления прямых паромных линий в Болгарию и Румынию и увеличения интенсивности движения на Черном море. Кроме того, в ходе выступления перед депутатами Давиташвили назвал транспортно-логистические проекты, реализация которых поможет Грузии привлечь дополнительные грузы. Началось строительство первого глубоководного порта в Грузии >>И. о. главы Минэкономики сказал, что процесс определения частного партнера для развития очень важного для страны глубоководного порта Анаклия находится на завершающей стадии, отметив, что порт начнет работу не позднее 2029 года. По его словам, после завершения первого этапа мощность порта достигнет 600 тысяч контейнеров (TEU) в год, а инвестиции составят 600 миллионов долларов. Кандидат в министры также рассказал о проекте модернизации железной дороги, после завершения которой годовая пропускная способность ЖД увеличится с 27 до 48 млн тонн, а при необходимости, за счет установки системы автоматической блокировки, – до 100 млн тонн. В завершающей стадии находится также строительство железнодорожного участка Баку-Тбилиси-Карс, который является неотъемлемой частью среднего коридора. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Вице-премьер Грузии: Средний коридор – главный приоритет для страны >>В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, турция, азербайджан, казахстан, леван давиташвили