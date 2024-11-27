https://sputnik-georgia.ru/20241127/kandidatom-v-prezidenty-ot-gruzinskoy-mechty-stal-mikhail-kavelashvili-291101303.html

Кандидатом в президенты от "Грузинской мечты" стал Михаил Кавелашвили

Кандидатом в президенты от "Грузинской мечты" стал Михаил Кавелашвили

Sputnik Грузия

Михаил Кавелашвили в прошлом профессиональный футболист, игравший за "Манчестер Сити" 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T11:02+0400

2024-11-27T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" стал Михаил Кавелашвили, заявил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет, а не на шесть, как раньше. Срок полномочий действующей главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.Иванишвили напомнил, что впервые выборы в Грузии проходят непрямым путем. "Президента Грузии 14 декабря изберет избирательная коллегия, состоящая из 300 членов, в которой твердым большинством на основании решения грузинского народа обладает наша политическая партия "Грузинская мечта", – заявил Иванишвили.Исходя из этого, изначально ясно, что пост президента Грузии займет поддержанный "Грузинской мечтой" кандидат, отметил он.Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.При этом Иванишвили заявил, что Кавелашвили не нуждается в особом представлении перед общественностью. До начала политической деятельности Михаил Кавелашвили всегда бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам, отметил Иванишвили."За последние восемь лет Михаил Кавелашвили занимался успешной политической деятельностью. Они был одним из выдающихся членов нашей команды. Особенно за последние несколько лет он внес огромный вклад в защиту национальных интересов Грузии и в укрепление суверенитета страны", – заявил Иванишвили.Честность, справедливость, патриотизм и верность принципам, по словам Иванишвили, это те качества, которые особенно выделяют в Кавелашвили."Он по своей природе, и, если хотите, своим хабитусом является лучшим олицетворением грузинского мужчины. Он великолепный супруг и отец четырех детей. С учетом всего вышеуказанного команда приняла единогласное решение в связи с представлением Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии", – заявил Иванишвили. Иванишвили уверен, что Михаил Кавелашвили полностью вернет институту президента временно отобранное достоинство. "Двадцать девятого декабря состоятся инаугурация нового президента, и с этого дня в прошлом останется жесткая практика предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента (Саломе Зурабишвили – ред.), которая нанесла институту президента огромный ущерб", – заявил Иванишвили. Без сомнения, что Кавелашвили будет служить не иностранной силе, а грузинскому государству и народу, и внесет свой вклад в прогресс и успех нашей страны, считает он."Хочу пожелать Михаилу Кавелашвили успешной деятельности на посту президента Грузии", – заявил Иванишвили.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты" >>Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта". В августе 2018 года Зурабишвили объявила, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат, а в начале сентября правящая партия заявила, что не будет выдвигать собственного кандидата и поддержит на выборах Зурабишили. Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Кто такой Кавелашвили?Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера.С 1988 по 1995 футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов.Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола.Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020 годов, 2020-2024 годов и 2024 - .В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты".Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом открыто по всем важным для страны вопросам, не ставив в неловкое положение правящую партию.Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине.В парламент нынешнего, XI созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты". Правящая партия по итогам последних выборов получила 89 из 150 мест в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия