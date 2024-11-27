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На дорогах Грузии введены ограничения для водителей из-за непогоды
На дорогах Грузии введены ограничения для водителей из-за непогоды
Sputnik Грузия
Водителей призывают соблюдать установленные на дорогах режимы 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T12:02+0400
2024-11-27T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на некоторых дорогах Грузии как международного, так и внутригосударственного значения ограничено из-за интенсивного снегопада, плохой видимости и низкой температуры, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Из-за сложных метеорологических условий и плохой видимости движение запрещено по дороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети. Из-за сильного снегопада ограничено движение большегрузов на 1-52 км участка автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Гоми-Саване) и трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Движение для других видов транспорта свободно. Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта>>Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за интенсивного снегопада и обильных осадков запрещено на 90-112 км участка дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (в направлении грузино-армянской границы). Движение автотранспорта также запрещено на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) временно ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, при этом движение других видов транспорта свободное. На остальных участках трассы движение транспорта происходит в обычном режиме. Из-за сильного снегопада движение для большегрузов также ограничено на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили (Гудани-Шатили) запрещено движение всех видов транспортных средств. При этом на участке 53-59 км (Корша-Гудани) разрешено движение транспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), а движение других видов транспортных средств запрещено. Во вторник вечером дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин.Департамент автомобильных дороги призывает водителей во время передвижения использовать зимние шины, исправный автотранспорт и соблюдать установленные на дорогах режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На дорогах Грузии введены ограничения для водителей из-за непогоды
Водителей призывают соблюдать установленные на дорогах режимы
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на некоторых дорогах Грузии как международного, так и внутригосударственного значения ограничено из-за интенсивного снегопада, плохой видимости и низкой температуры, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за сложных метеорологических условий и плохой видимости движение запрещено по дороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети.
Из-за сильного снегопада ограничено движение большегрузов на 1-52 км участка автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Гоми-Саване) и трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Движение для других видов транспорта свободно.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за интенсивного снегопада и обильных осадков запрещено на 90-112 км участка дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (в направлении грузино-армянской границы).
Движение автотранспорта также запрещено на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи. На остальных участках дороги движение свободное.
Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) временно ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, при этом движение других видов транспорта свободное.
На остальных участках трассы движение транспорта происходит в обычном режиме.
Из-за сильного снегопада движение для большегрузов также ограничено на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили (Гудани-Шатили) запрещено движение всех видов транспортных средств.
При этом на участке 53-59 км (Корша-Гудани) разрешено движение транспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), а движение других видов транспортных средств запрещено.
Во вторник вечером дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта. По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин.
Департамент автомобильных дороги призывает водителей во время передвижения использовать зимние шины, исправный автотранспорт и соблюдать установленные на дорогах режимы.