https://sputnik-georgia.ru/20241127/nekotorye-chleny-evroparlamenta-tolko-delayut-vid-chto-oni-druzya-gruzii--mikanadze-291110915.html

Некоторые члены Европарламента только делают вид, что они друзья Грузии – Миканадзе

Некоторые члены Европарламента только делают вид, что они друзья Грузии – Миканадзе

Sputnik Грузия

Раса Юкнявичене, Пятрас Ауштрявичюс и Маркета Грегорова накануне провели в Страсбурге совместную пресс-конференцию с грузинскими оппозиционерами 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Отдельные депутаты Европарламента выдают себя за друзей Грузии, а на деле лишь наносят стране вред, поддерживая радикально настроенную оппозицию, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе на брифинге. Европарламентарии Раса Юкнявичене, Пятрас Ауштрявичюс и Маркета Грегорова накануне провели в Страсбурге совместную пресс-конференцию с грузинскими оппозиционерами Никой Гварамия и Тиной Бокучава. Они говорили о том, что выборы в парламент Грузии 26 октября были сфальсифицированы, и что нужно провести международное расследование. Более того, по его словам, эти европарламентарии заинтересованы в том, чтобы "радикальная оппозиция" добилась успехов."Они представляют собой сторону. Они никогда этого не скрывали... Они ведут пропаганду против правящей команды (Грузии – ред.) без каких-либо оснований", - заявил Миканадзе. При этом он отметил, что грузинский народ серьезно их слова не воспринимает. "Мы видим, что у радикалов нет никаких ресурсов внутри страны, и они также находятся в убывающем режиме за пределами страны. У них есть коммуникация с одними и теми же одиозными фигурами", - сказал Миканадзе. "Коалиция за перемены" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандата>>Между тем депутат подчеркнул, что в Европарламенте появились политики, защищающие здравый смысл и справедливость, которые уже открыто и громко заявляют, что нельзя вмешиваться во внутренние дела Грузии так, как это уже годы пытается делать Европарламент. Эти европарламентарии, по словам Миканадзе, призывают страны Евросоюза признать, что выборы 26 октября были проведены на высоком уровне, и активизировать сотрудничество с Грузией с точки зрения ее дальнейшей интеграции в ЕС.Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов. Правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 89 мест, что дало ей возможность без поддержки оппозиции признать полномочия всех 150 избранных депутатов, а также избрать председателя, вице-спикеров и глав комитетов законодательного органа. Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию>>Лидеры всех прошедших в парламент оппозиционных партий утверждают, что парламент XI созыва – нелегитимный, и все принятые им решения так же будут нелегитимными. Мандаты оппозиции в парламенте распределились следующим образом: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, страсбург, ника гварамия, европарламент, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия