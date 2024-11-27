https://sputnik-georgia.ru/20241127/koalitsiya-za-peremeny-vnesla-v-parlament-gruzii-zayavleniya-ob-otkaze-ot-mandata-291107564.html

"Коалиция за перемены" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандата

"Коалиция за перемены" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандата

Sputnik Грузия

Целью коалиции, по словам Мелия, является оставить "Грузинскую мечту" одну в парламенте и добиться проведения новых выборов 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T15:23+0400

2024-11-27T15:23+0400

2024-11-27T15:29+0400

политика

грузия

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ника мелия

георгий вашадзе

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Все 19 прошедших в парламент членов оппозиционной "Коалиции за перемены" внесли в законодательный орган заявления об отказе от депутатских мандатов, говорится в сообщении объединения из трех партий. Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Оппозиционеры по очереди сдавали заявления в канцелярию парламента в присутствии журналистов. В "Коалицию за перемены" входят партии, основанные бывшими членами некогда правящей партии "Единое национальное движение". Это "Ахали" Ники Мелия и Ники Гаврамия, "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. "То, что мы сегодня делаем, не означает, что мы отказываемся от представительства народа, избирателей, отказываемся от мандата достижения изменений. Нет, наоборот, то, что мы сейчас делаем, этот путь проходит через полную делегитимацию этого так называемого парламента", – сказал Мелия журналистам. По его словам, избиратели "Коалиции за перемены" отдали голос за перемены, и коалиция стремится к этому. Целью коалиции, по словам Мелия, является оставить "Грузинскую мечту" одну в парламенте и добиться проведения новых выборов. Ранее заявление в парламент об отказе от мандата внес один из лидеров оппозиционной коалиции "Единство – Национальное движение" Георгии Вашадзе.Костяком этой коалиции является бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал Михаил Саакашвили. Вашадзе возглавляет входящую в коалицию партию "Стратегия Агмашенебели". Эту партию он основал в 2016 году после того, как покинул "Нацдвижение".ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций>>Решение о том, лишать оппозиционеров депутатских мандатов или нет, остается за парламентом. Для лишения избранного члена парламента этого статуса необходимо голосование "за" минимум 76 депутатов. У правящей партии 89 из 150 мест в парламенте. На первое заседание парламента XI созыва не явился ни один оппозиционер, но, несмотря на это, были признаны полномочия всех 150 депутатов. Во вторник ЦИК Грузии аннулировал регистрацию оставшихся за бортом кандидатов в депутаты от трех оппозиционных объединений – "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия". Теперь некому будет заменить прошедших в парламент от этих объединений политиков, если они лишатся мандатов.По итогам выборов от "Коалиции за перемены" в парламент прошли 19 человек, от объединения "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, от объединения "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а от партии "За Грузию" – 12.Лидер партии "За Грузию", экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что "снятием" партийных списков оппозиция не снимет с себя ответственности за создавшийся в стране кризис и ничего не добьется от "Грузинской мечты". Вина за кризис, по его словам, лежит как на "Грузинской мечте", так и на оппозиции. Гахария отметил, что оппозиционеры действуют непоследовательно и не предлагают народу никакого плана действий.При этом он повторил то, что не раз говорил после выборов, что его партия не предоставит парламенту нового созыва легитимации. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, георгий вашадзе, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024