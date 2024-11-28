https://sputnik-georgia.ru/20241128/kak-budut-prokhodit-vybory-prezidenta--podrobnosti-ot-tsik-gruzii-291132626.html
Как будут проходить выборы президента – подробности от ЦИК Грузии
Как будут проходить выборы президента – подробности от ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состав Избирательной коллегии, или коллегии выборщиков, для выборов шестого президента Грузии будет определен 3 декабря, а до 8 декабря будут известны имена всех кандидатов на этот пост, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий действующей главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Состав Избирательной коллегии утверждается постановлением ЦИК не позднее одиннадцатого дня (3 декабря) до дня выборов. Не менее 30 членов коллегии могут выдвинуть кандидата в президенты Грузии не позднее девятого дня (5 декабря) до дня выборов. Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов. Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии >>Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно согласятся ли они войти в состав Избирательной коллегии. В коллегию из 300 человек входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата. Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию>>Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет. Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность. Президент Грузии не может быть членом политической партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, президентские выборы
Как будут проходить выборы президента – подробности от ЦИК Грузии
23:35 28.11.2024 (обновлено: 23:56 28.11.2024)
Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состав Избирательной коллегии, или коллегии выборщиков, для выборов шестого президента Грузии будет определен 3 декабря, а до 8 декабря будут известны имена всех кандидатов на этот пост, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий действующей главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.
Состав Избирательной коллегии утверждается постановлением ЦИК не позднее одиннадцатого дня (3 декабря) до дня выборов. Не менее 30 членов коллегии могут выдвинуть кандидата в президенты Грузии не позднее девятого дня (5 декабря) до дня выборов.
Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов.
Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков.
В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков.
Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов.
Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" стал член партии "Сила народ", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили.
Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно согласятся ли они войти в состав Избирательной коллегии.
В коллегию из 300 человек входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию.
Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата.
Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет.
Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность.
Президент Грузии не может быть членом политической партии.