https://sputnik-georgia.ru/20241128/rost-ekonomiki-gruzii-svyazan-s-vazhnymi-reformami--vitse-premer-otvetil-poslu-germanii-291127547.html

Рост экономики Грузии связан с важными реформами – вице-премьер ответил послу Германии

Рост экономики Грузии связан с важными реформами – вице-премьер ответил послу Германии

Sputnik Грузия

Несмотря на наличие многих сдерживающих факторов, экономика Грузии является самой быстрорастущей не только в Европе, но и по сравнению со странами Южного... 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T18:49+0400

2024-11-28T18:49+0400

2024-11-28T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Высокий экономический рост Грузии обусловлен проведенными важными реформами в стране, а не эффектом событий на Украине, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили журналистам. Давиташвили прокомментировал заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера в эфире медиаплатформы BMG о том, что высокие темпы экономического роста – это неожиданная выгода для Грузии на фоне российско-украинского кризиса. По его словам, именно процессы, происходящие на Украине, создали факторы, способствующие росту экономики Грузии, но это временное явление. По мнению Давиташвили, досадно, когда представитель столь важной страны-партнера говорит в такой форме, которая до конца не имеет экономической основы. "Многие страны, находящиеся в той же географии, которые имеют более либеральные экономические отношения с Россией, не растут такими же высокими темпами, как растет Грузия", – отметил он. Как пояснил Давиташвили, несмотря на наличие многих сдерживающих факторов, экономика Грузии является самой быстрорастущей не только в Европе, но и по сравнению со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. По его словам, это не только оценка грузинского правительства, что экономика будет быстро расти в ближайшие годы, это подтверждается и прогнозами самых авторитетных международных финансовых институтов. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года >>Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Грузия перейдет на новый уровень развития за четыре года – Кобахидзе >>Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, политика