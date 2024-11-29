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Акция у парламента Грузии вышла за рамки закона – МВД

Акция у парламента Грузии вышла за рамки закона – МВД

Sputnik Грузия

Три сотрудника МВД пострадали из-за действий митингующих, говорится в заявлении министерства 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T01:37+0400

2024-11-29T01:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Проходящая на прилегающей к парламенту Грузии территории акция протеста вышла за рамки установленных законом о собраниях и манифестациях норм, говорится в заявлении МВД.Вскоре после того, как власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, в Тбилиси и нескольких других крупных городах начались акции протеста. Больше всего людей собралось у парламента в центре столицы. На месте периодически происходят стычки с полицией.Кроме того, в полицейских кидают различные предметы, в результате чего пострадали три сотрудника МВД. Из них двое доставлены в клинику. "В целях разрядки обстановки полиция прибегла к установленным законом мероприятиям и использовала специальные средства", – сказано в заявлении. МВД вновь призвало митингующих не совершать противозаконные действия и подчиняться указаниям правоохранителей. "В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках присвоенного ей законом мандата и использует предусмотренные законодательством Грузии мероприятия по принуждению, в том числе специальные средства, предусмотренные законом "О полиции", – говорится в заявлении. Наибольшее количество участников акции протеста находится на проспекте Руставели перед парламентом. Некоторые из них стучат о железное ограждение перед парадным входом в парламент – одни голыми руками, а другие камнями. Один из митингующих забрался на столб и сорвал камеру наружного видеонаблюдения.На проспекте Руставели мобилизован спецназ и спецтехника, включая водометы. Кордон спецназа перекрыл проспект Руставели неподалеку от площади Свободы и примерно в 200 метрах от здания парламента. Тем не менее эпицентром событий является улица Чичинадзе, которая поднимается от проспекта Руставели к улице Зубалашвили. На лице Чичинадзе, справа от здания парламента, мобилизовано самое большое количество сотрудников патрульной и криминальной полиции и именно там периодически происходят стычки.Во время стычек полицейские применяют перцовый спрей.Поздно вечером на акции протеста побывала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и ведущие оппозиционные партии, требует проведения в стране новых парламентских выборов. По их утверждению, прошедшие 26 октября выборы были тотально сфальсифицированы.После того, как было озвучено решение властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, Зурабишвили в срочном порядке провела встречи с послами стран ЕС и лидерами оппозиционных сил, которые по итогам выборов прошли в парламент, но отказались в нем работать.После этих встреч Зурабишвили провела брифинг, на котором заявила, что власти страны осуществлении "конституционный переворот", и что она призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями>>Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Победу правящей партии на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их президент и неправительственные организации. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Власти назвали все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, оппозиция и неправительственные организации занимались фабрикацией псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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