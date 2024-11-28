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Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями

Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями

Sputnik Грузия

Зурабишвили провела брифинг после решения властей Грузии временно снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T22:56+0400

2024-11-28T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти страны в осуществлении "конституционного переворота" и призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране. Это заявление она сделала на брифинге после встреч с послами стран ЕС и лидерами ведущих оппозиционных сил. Встречи она провела в срочном порядке после принятого властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Президент подчеркнула, что своим решением власти Грузии подтвердили смену внешнеполитического курса с Европы в сторону России. "Я обратилась к ним (дипломатам – ред.) и попросила сейчас же принять все те решения, которые уже давно надо было принять, и помочь нам с одним требованием, которое является нашим требованием и требованием народа, чтобы были назначены и проведены новые выборы", – сказала Зурабишвили. По словам президента, она сказала дипломатам, что они опоздали с оценками событий в Грузии, ожидая каких-то доказательств.Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>При этом Зурабишвили обратилась к грузинским послам за рубежом и задала им риторический вопрос о том, чем они занимаются и какой стране служат. Также президент обратилась к полицейским: "Вы ничто без государства и ваша обязанность в этом государстве заключается в том, чтобы защищать граждан, а не рабов". В настоящее время полицейские силы мобилизованы в нескольких городах Грузии, где проходят акции протеста – в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Гори. Самая многочисленная акция протеста в настоящее время у парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Акции протеста начались вскоре после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о решении, принятом на встрече лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.Жители Тбилиси, Кутаиси и Батуми вышли на улицы из-за решения властей по Евросоюзу>>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Победу правящей партии на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их президент и неправительственные организации. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Власти назвали все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, оппозиция и неправительственные организации занимались фабрикацией псевдодоказательств фальсификации выборов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , тбилиси, батуми, кутаиси, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024