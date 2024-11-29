https://sputnik-georgia.ru/20241129/spetsnaz-nachal-zachistku-territorii-u-parlamenta-gruzii-291143993.html

Спецназ начал зачистку территории у парламента Грузии

Спецназ начал зачистку территории у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Многие участники акции намокли, но расходиться не спешат 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T02:29+0400

2024-11-29T02:29+0400

2024-11-29T02:49+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291140567_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_90cb8441b2422b15171716344309fc50.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели. Одна группа спецназа находится на проспекте Руставели, а вторая – на улице Чичинадзе. Изначально водомет применяли только на улице Чичинадзе, а теперь уже и на проспекте Руставели. Это новые водометы, которые МВД впервые пустило в ход. Многие участники акции намокли, но расходиться не спешат. В Тбилиси в настоящее время +7 градусов.Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте мобилизованы бригады "скорой помощи". МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета. Поздно вечером на акции протеста побывала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и ведущие оппозиционные партии, требует проведения в стране новых парламентских выборов. По их утверждению, прошедшие 26 октября выборы были тотально сфальсифицированы.После того, как было озвучено решение властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, Зурабишвили в срочном порядке провела встречи с послами стран ЕС и лидерами оппозиционных сил, которые по итогам выборов прошли в парламент, но отказались в нем работать.После этих встреч Зурабишвили провела брифинг, на котором заявила, что власти страны осуществлении "конституционный переворот", и что она призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями>>Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Победу правящей партии на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их президент и неправительственные организации. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Власти назвали все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, оппозиция и неправительственные организации занимались фабрикацией псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси