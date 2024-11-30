Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241130/rassledovanie-faktov-prevysheniya-polnomochiy-politsii-na-aktsiyakh-protesta-nachalos-v-gruzii-291174389.html
Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии
Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии
Sputnik Грузия
Предметом изучения для следствия являются индивидуальные случаи превышения силы, попавшие в СМИ, отметили в ведомстве 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T17:01+0400
2024-11-30T17:24+0400
акции
акции протеста
новости
грузия
киев
тбилиси
ираклий кобахидзе
следствие
специальная следственная служба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291146206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9371ecd336219fc522804bfa0c005666.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба на основании поступивших сообщений и видеоматериалов возбудила уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий со стороны спецназа и полиции во время разгона акций протеста 28-30 ноября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции &gt;&gt;Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" в адрес протестующих и журналистов. По данным следственной службы, проводятся все необходимые действия и идет изучение кадров насилия, опрос пострадавших, проводятся медицинские экспертизы и запрашивается документация из клиник. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены влатси, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит. Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер &gt;&gt;Премьер утверждает, что Грузия не останавливается и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
киев
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291146206_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4a0703dcce3990370a6ea07553bf9b4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
акции, акции протеста, новости, грузия, киев, тбилиси, ираклий кобахидзе, следствие, специальная следственная служба
акции, акции протеста, новости, грузия, киев, тбилиси, ираклий кобахидзе, следствие, специальная следственная служба

Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии

17:01 30.11.2024 (обновлено: 17:24 30.11.2024)
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
© photo: Sputnik
Подписаться
Предметом изучения для следствия являются индивидуальные случаи превышения силы, попавшие в СМИ, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба на основании поступивших сообщений и видеоматериалов возбудила уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий со стороны спецназа и полиции во время разгона акций протеста 28-30 ноября.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции >>
Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" в адрес протестующих и журналистов.

"В службу через горячую линию круглосуточно поступают сообщения из аппарата омбудсмена и изоляторов временного содержания, в отношении которых проводятся следственные действия. Предметом расследования также являются отдельные случаи превышения силы, показанные СМИ", – говорится в сообщении.

По данным следственной службы, проводятся все необходимые действия и идет изучение кадров насилия, опрос пострадавших, проводятся медицинские экспертизы и запрашивается документация из клиник.

Хроники протеста

Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию.
По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены влатси, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер >>
Премьер утверждает, что Грузия не останавливается и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе.
Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0