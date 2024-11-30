https://sputnik-georgia.ru/20241130/rassledovanie-faktov-prevysheniya-polnomochiy-politsii-na-aktsiyakh-protesta-nachalos-v-gruzii-291174389.html

Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии

Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях протеста началось в Грузии

Sputnik Грузия

Предметом изучения для следствия являются индивидуальные случаи превышения силы, попавшие в СМИ, отметили в ведомстве 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T17:01+0400

2024-11-30T17:01+0400

2024-11-30T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба на основании поступивших сообщений и видеоматериалов возбудила уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий со стороны спецназа и полиции во время разгона акций протеста 28-30 ноября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции >>Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" в адрес протестующих и журналистов. По данным следственной службы, проводятся все необходимые действия и идет изучение кадров насилия, опрос пострадавших, проводятся медицинские экспертизы и запрашивается документация из клиник. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены влатси, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит. Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер >>Премьер утверждает, что Грузия не останавливается и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, новости, грузия, киев, тбилиси, ираклий кобахидзе, следствие, специальная следственная служба