СГБ Грузии заявила о признаках свержения власти в действиях митингующих в Тбилиси
21:58 30.11.2024 (обновлено: 22:10 30.11.2024)
© Courtesy of State Security Service Of GeorgiaСГБ Грузии
© Courtesy of State Security Service Of Georgia
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Служба государственной безопасности призвала участников акции к осторожности
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Развивающиеся события на акциях протеста в Тбилиси последние два дня подтверждают подозрения в заговоре с целью захвата государственной власти Грузии, который ведомство расследует с 2023 года, говорится в заявлении СГБ.
Служба госбезопасности Грузии проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения действующей власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, с июля 2023 года.
"Развивающиеся в последние дни события выявили, что запланированные деструктивные процессы происходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными расследованием дела о насильственном свержении власти" , - говорится в заявлении СГБ.
По данным ведомства, оно неоднократно представляло обществу часть доказательств плана свержения власти, которые были получены в рамках расследования дела по статье "Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", в том числе благодаря показаниям свидетелей.
"Хотим напомнить обществу, что определенные группы лиц пытаются устроить в течение акций у парламента Грузии провокации, которые преследуют цель развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных политических партий и НПО, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем", - говорится в заявлении СГБ.
Служба государственной безопасности призвала участников акции к осторожности. "Призываем участников акций протеста проявить осторожность и волей или неволей не становиться участниками планируемых провокаций", - говорится в заявлении.
СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Хроники нового протеста
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям.
Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Митингующие запускали на акциях в направлении спецназа пиротехнику, кидали фаеры, бутылки и другие предметы, строили баррикады, а в ответ получали струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек в административном порядке. Медицинская помощь понадобилась и протестующим: в клиниках только 29 ноября, по данным Минздрава, оказались 38 человек, из которых двое журналистов.
А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию.
По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем в связи с акциями протеста возбуждено сразу несколько уголовных дел: "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", "Повреждение или уничтожение вещи группой лиц".
А специальная следственная служба расследует дела по статьям "Воспрепятствование журналисткой деятельности" и "Превышение служебных полномочий с применением насилия".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал к тщательному расследованию по обоим направлением, назвав неприемлемым насилие с обеих сторон.
Против чего протестуют
Грузинская оппозиция, их сторонники и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников гоструктур, частных организаций и общественных деятелей.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил решение властей так: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Премьер утверждает, что Грузия не останавливается а, наоборот, продолжит выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой, отметил глава правительства.