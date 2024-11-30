https://sputnik-georgia.ru/20241130/sgb-gruzii-zayavila-o-priznakakh-sverzheniya-vlasti-v-deystviyakh-mitinguyuschikh-v-tbilisi-291177381.html

СГБ Грузии заявила о признаках свержения власти в действиях митингующих в Тбилиси

СГБ Грузии заявила о признаках свержения власти в действиях митингующих в Тбилиси

Sputnik Грузия

Служба государственной безопасности призвала участников акции к осторожности 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T21:58+0400

2024-11-30T21:58+0400

2024-11-30T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Развивающиеся события на акциях протеста в Тбилиси последние два дня подтверждают подозрения в заговоре с целью захвата государственной власти Грузии, который ведомство расследует с 2023 года, говорится в заявлении СГБ.Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили >>Служба госбезопасности Грузии проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения действующей власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, с июля 2023 года. По данным ведомства, оно неоднократно представляло обществу часть доказательств плана свержения власти, которые были получены в рамках расследования дела по статье "Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", в том числе благодаря показаниям свидетелей. Служба государственной безопасности призвала участников акции к осторожности. "Призываем участников акций протеста проявить осторожность и волей или неволей не становиться участниками планируемых провокаций", - говорится в заявлении. СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Хроники нового протеста В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Митингующие запускали на акциях в направлении спецназа пиротехнику, кидали фаеры, бутылки и другие предметы, строили баррикады, а в ответ получали струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек в административном порядке. Медицинская помощь понадобилась и протестующим: в клиниках только 29 ноября, по данным Минздрава, оказались 38 человек, из которых двое журналистов. А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит. Между тем в связи с акциями протеста возбуждено сразу несколько уголовных дел: "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", "Повреждение или уничтожение вещи группой лиц".А специальная следственная служба расследует дела по статьям "Воспрепятствование журналисткой деятельности" и "Превышение служебных полномочий с применением насилия". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал к тщательному расследованию по обоим направлением, назвав неприемлемым насилие с обеих сторон. Против чего протестуют Грузинская оппозиция, их сторонники и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников гоструктур, частных организаций и общественных деятелей. Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил решение властей так: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена – премьер >>Премьер утверждает, что Грузия не останавливается а, наоборот, продолжит выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой, отметил глава правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, киев, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб