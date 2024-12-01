https://sputnik-georgia.ru/20241201/zurabishvili-pridetsya-pokinut-svoy-post---premer-gruzii-291192048.html

Зурабишвили придется покинуть свой пост – премьер Грузии

Зурабишвили придется покинуть свой пост – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Скоро начнется седьмой год правомочий Зурабишвили, и представьте, она все еще не может проститься со своим креслом, заявил премьер 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T16:59+0400

2024-12-01T16:59+0400

2024-12-01T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост, который она занимает уже седьмой год, несмотря на то, что ей так тяжело расстаться с занимаемым креслом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 30 ноября заявила, что отказывается покидать свой пост даже после избрания ее преемника. По словам Зурабишвили, парламентские выборы в Грузии 26 октября были сфальсифицированы, а значит новый глава государства будет избран нелегитимным парламентом. По словам Кобахидзе, Зурабишвили должна будет передать свою резиденцию законно избранному президенту 29 декабря. "Госпоже Саломе Зурабишвили осталось четыре пятницы, и она не может свыкнуться. Я понимаю ее эмоциональное состояние, но, конечно, 29 декабря ей придется покинуть свою резиденцию и уступить это здание легитимно избранному президенту", – заявил премьер. По словам главы правительства, Зурабишвили проиграла выборы 26 октября, когда сделала ставку на радикальную оппозицию. "Она боролась за то, чтобы радикальная оппозиция победила на выборах 26 октября и думала, что у нее будут гарантии остаться на своем посту, но выборы 26 октября она очень тяжело проиграла", – заявил Кобахидзе. Внеочередные выборы в Грузии исключены Премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов, исключил вероятность новых парламентских выборов в Грузии. "Никаких повторных парламентских выборов в Грузии не будет", – заявил Кобахидзе. Кроме того, глава правительства призвал всех успокоиться и не нарушать закон. По словам премьера, для правящей партии и лично для него дорог каждый гражданин Грузии, особенно те граждане, которые введены в заблуждение и искренне протестуют против того, чего нет в природе, так как Грузия не отказывается от евроинтеграции. Как отметил премьер, вчерашние события показали, что в Грузии наступило "начало конца либерального фашизма". Выборы президента Грузии 2024 Выборы шестого президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря, тогда же официально будут прекращены полномочия Зурабишвили. Президент избирается сроком на пять лет. Избирать нового президента будет Избирательная коллегия, или коллегия выборщиков. В коллегию из 300 человек входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской АР и 109 представителей самоуправления, с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления. ЦИК определит и эту пропорцию. Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии >>Состав Избирательной коллегии утверждается постановлением ЦИК не позднее 3 декабря. Не менее 30 членов коллегии могут выдвинуть кандидата в президенты Грузии не позднее 5 декабря. Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится 8 декабря. Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": им стал член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили. Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они войти в состав Избирательной коллегии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, президентские выборы