https://sputnik-georgia.ru/20241202/est-vse-osnovaniya-obyavit-kollektivnoe-natsdvizhenie-nekonstitutsionnym--premer-291207466.html
Есть все основания объявить коллективное "Нацдвижение" неконституционным – премьер
Есть все основания объявить коллективное "Нацдвижение" неконституционным – премьер
Sputnik Грузия
Коллективное "Нацдвижение" находится в режиме самоликвидации, заявил Кобахидзе 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T17:48+0400
2024-12-02T17:48+0400
2024-12-02T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Коллективное "Нацдвижение" за последние дни открыто выступило против конституционного строя Грузии, что дает основание для запуска процесса признания политической партии неконституционной даже в условиях отсутствия конституционного большинства у правящей команды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты". Как отметил глава грузинского правительства, коллективное "Нацдвижение" находится в режиме самоликвидации. "В эти дни они открыто выступили против, в том числе конституционного строя Грузии, что дает основание объявить политическую партию неконституционной. Будем ждать продолжения, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - отметил Кобахидзе. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом. В Грузии не будет Майдана – премьер >>По словам премьера, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность представители оппозиции, в частности, этих четырех партий. Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. "Это ответственность этих авантюристов... Вчера они практически открыто заявили, что стоят за этим скоординированным насилием. Безусловно, они не смогут избежать ответственности за это, поэтому все должны это учитывать", - заявил Кобахидзе. Между тем, по словам премьера, самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодежь, для очень сурового наказания. Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти. Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны. Население Грузии обманывают, что власти отказываются от интеграции в ЕС – депутаты >>После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми. Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами. Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
Есть все основания объявить коллективное "Нацдвижение" неконституционным – премьер
17:48 02.12.2024 (обновлено: 18:13 02.12.2024)
Коллективное "Нацдвижение" находится в режиме самоликвидации, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Коллективное "Нацдвижение" за последние дни открыто выступило против конституционного строя Грузии, что дает основание для запуска процесса признания политической партии неконституционной даже в условиях отсутствия конституционного большинства у правящей команды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов. О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты".
"Мы говорили о возможном объявлении политических партий неконституционными перед выборами. Мы связывали это с принятием конституционного большинства. Однако эти люди ведут процессы таким образом, что такой вопрос может быть инициирован даже без конституционного большинства", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Как отметил глава грузинского правительства, коллективное "Нацдвижение" находится в режиме самоликвидации.
"В эти дни они открыто выступили против, в том числе конституционного строя Грузии, что дает основание объявить политическую партию неконституционной. Будем ждать продолжения, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - отметил Кобахидзе.
Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом.
По словам премьера, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность представители оппозиции, в частности, этих четырех партий.
Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
"Это ответственность этих авантюристов... Вчера они практически открыто заявили, что стоят за этим скоординированным насилием. Безусловно, они не смогут избежать ответственности за это, поэтому все должны это учитывать", - заявил Кобахидзе.
Между тем, по словам премьера, самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодежь, для очень сурового наказания.
"Еще раз повторяю: конечно, они не смогут выйти за рамки задания "хозяина", но я хотел бы еще раз напомнить им, какая ответственность может быть связана с попыткой свержения конституционного строя", - сказал премьер-министр.
Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти.
Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны.
После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми.
Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами.
Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года.