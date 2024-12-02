https://sputnik-georgia.ru/20241202/gruzinskoe-obschestvo-pytayutsya-obmanut-reaktsiya-pravyaschey-komandy-na-aktsii-protesta-291202205.html

Население Грузии обманывают, что власти отказываются от интеграции в ЕС - депутаты

Население Грузии обманывают, что власти отказываются от интеграции в ЕС - депутаты

Sputnik Грузия

Протесты начались в стране 28 ноября, когда власти объявили о своем решении до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T11:22+0400

2024-12-02T11:22+0400

2024-12-02T12:11+0400

акции

разгоны акций протеста

акции протеста

политика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

сгб

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291169756_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8ed0d3b48c02edb272a27eee7c497dce.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявляет, что акции протеста, которые в последнее время охватили Тбилиси и другие города страны, основаны на лжи, – власти Грузии не отказываются от переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Чтобы вступить в ЕС, Грузия должна выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации, и, когда начнутся переговоры, потребуется полтора-два года, чтобы их завершить, заявил в свою очередь заместитель главы фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. "Следовательно, когда мы ставим этот вопрос на повестку дня в 2028 году, мы укладываемся абсолютно во все сроки. Поскольку у самого ЕС есть заявленная позиция, что он не собирается расширяться до 2030 года", – отметил депутат. Соответственно, Мачавариани уверен, в 2030 году Грузия будет самой подготовленной страной среди остальных кандидатов. О том, что глава правительства готов подписать документ о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, как только Евросоюз положит его на стол, заявил в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, обращаясь к послу ЕС Павлу Герчинскому. По словам премьер-министра, в стране активно распространяется и повторяется ложь о том, что власти Грузии остановили процесс европейской интеграции. Как отметил премьер, постыдно и тревожно то, что посол Евросоюза вовлечен в кампанию дезинформации, проводимую радикальной оппозицией и связанными с ней НПО и СМИ. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках. Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции, разгоны акций протеста, акции протеста, политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия