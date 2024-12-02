Население Грузии обманывают, что власти отказываются от интеграции в ЕС - депутаты
11:22 02.12.2024 (обновлено: 12:11 02.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Протесты начались в стране 28 ноября, когда власти объявили о своем решении до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявляет, что акции протеста, которые в последнее время охватили Тбилиси и другие города страны, основаны на лжи, – власти Грузии не отказываются от переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
"Они пытаются обмануть общество, поставить во главе этого обманутого общества экзальтированную, подготовленную группу радикалов, которые готовы на все. Они применяют насилие в отношение полиции, пытаются сжечь здание парламента. Самое главное, что за этим стоит ложь", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
Чтобы вступить в ЕС, Грузия должна выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации, и, когда начнутся переговоры, потребуется полтора-два года, чтобы их завершить, заявил в свою очередь заместитель главы фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
© Courtesy of Levan MachavarianiЗампредседателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани
Зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани
© Courtesy of Levan Machavariani
"Следовательно, когда мы ставим этот вопрос на повестку дня в 2028 году, мы укладываемся абсолютно во все сроки. Поскольку у самого ЕС есть заявленная позиция, что он не собирается расширяться до 2030 года", – отметил депутат.
Соответственно, Мачавариани уверен, в 2030 году Грузия будет самой подготовленной страной среди остальных кандидатов.
"Хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся от начала переговоров, если Евросоюз поставит этот вопрос. Пусть они предъявят документ, и премьер-министр страны подпишет его немедленно", - добавил Мачавариани.
О том, что глава правительства готов подписать документ о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, как только Евросоюз положит его на стол, заявил в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, обращаясь к послу ЕС Павлу Герчинскому.
По словам премьер-министра, в стране активно распространяется и повторяется ложь о том, что власти Грузии остановили процесс европейской интеграции.
Как отметил премьер, постыдно и тревожно то, что посол Евросоюза вовлечен в кампанию дезинформации, проводимую радикальной оппозицией и связанными с ней НПО и СМИ.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках.
Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.
Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.
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Лицо "мирного" протеста в объективе фотокамеры