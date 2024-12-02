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Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии
Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии
Sputnik Грузия
По словам премьера, власти готовы к любым публичным дискуссиям с оппонентами 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T20:24+0400
2024-12-02T20:29+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
яго хвичия
михаил джанелидзе
акции протеста
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Власти Грузии исключают начало переговоров с оппозицией на фоне продолжающихся акций протеста в Тбилиси и других городах Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Волна протеста, вызванная решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС из-за использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа, не стихает в Грузии. Лидеры оппозиции и их сторонники требуют проведения в стране новых парламентских выборов, а выборы 26 октября называют фальсифицированными. Оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот они прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.У этого соглашения, как заявили власти, были три цели: предоставить оппозиции возможность оказывать влияние на суд, обеспечить контроль оппозиции над ЦИК и провести внеочередные парламентские выборы.По словам премьера, на этот раз власти Грузии согласны лишь на публичные дискуссии с оппонентами. "Как мы увидели, со стороны определенных людей есть интерес. И в ближайшем будущем, на днях, мы готовы сесть вместе с ними в формате публичной дискуссии", - заявил Кобахидзе. Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии &gt;&gt;По словам главы правительства, в отличие от дискуссий, никакой почвы для проведения переговоров сегодня нет. На предложение премьера приступить к публичному обсуждению уже откликнулись некоторые политики. Среди них – один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, экс-глава МИД и бывший вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, экс-глава министерства обороны Тинатин Хидашели. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства &gt;&gt;Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, яго хвичия, михаил джанелидзе, акции протеста, оппозиция
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, яго хвичия, михаил джанелидзе, акции протеста, оппозиция

Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии

20:24 02.12.2024 (обновлено: 20:29 02.12.2024)
© Georgian DreamИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
© Georgian Dream
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По словам премьера, власти готовы к любым публичным дискуссиям с оппонентами
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Власти Грузии исключают начало переговоров с оппозицией на фоне продолжающихся акций протеста в Тбилиси и других городах Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Волна протеста, вызванная решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС из-за использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа, не стихает в Грузии. Лидеры оппозиции и их сторонники требуют проведения в стране новых парламентских выборов, а выборы 26 октября называют фальсифицированными.
"Нет, никаких переговоров. Переговоры мы помним с 2021 года, навязанные переговоры, затем нас вынудили выйти за конституционные рамки. Конечно, сегодня у оппозиции нет таких ресурсов", - заявил Кобахидзе.
Оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот они прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.
У этого соглашения, как заявили власти, были три цели: предоставить оппозиции возможность оказывать влияние на суд, обеспечить контроль оппозиции над ЦИК и провести внеочередные парламентские выборы.
По словам премьера, на этот раз власти Грузии согласны лишь на публичные дискуссии с оппонентами.
"Как мы увидели, со стороны определенных людей есть интерес. И в ближайшем будущем, на днях, мы готовы сесть вместе с ними в формате публичной дискуссии", - заявил Кобахидзе.
Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии >>
По словам главы правительства, в отличие от дискуссий, никакой почвы для проведения переговоров сегодня нет.
На предложение премьера приступить к публичному обсуждению уже откликнулись некоторые политики. Среди них – один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, экс-глава МИД и бывший вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, экс-глава министерства обороны Тинатин Хидашели.
Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства >>
Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.
МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.
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