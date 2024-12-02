https://sputnik-georgia.ru/20241202/spetsnaz-zachistil-territoriyu-pered-parlamentom-gruzii---idut-zaderzhaniya-mitinguyuschikh-291211908.html
Спецназ зачистил территорию перед парламентом Грузии – идут задержания митингующих
Спецназ зачистил территорию перед парламентом Грузии – идут задержания митингующих
Sputnik Грузия
Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T22:03+0400
2024-12-02T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ зачистил территорию на проспекте Руставели перед парламентом Грузии спустя три часа после начала акции протеста, во время которой митингующие вновь кидали в полицейских камни, бутылки и "обстреливали" пиротехникой. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Недовольные этим решением собираются перед парламентом Грузии каждый день в 19:00. Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом. Группа участников акции протеста начала забрасывать различными предметами силовиков, мобилизованных у парадного входа в парламент, который выходит на проспект Руставели, а в ответ на них полилась вода. Около 22:00 колонна спецназа в сопровождении водомета тронулась с территории у площади Свободы по проспекту Руставели, а митингующие переместились к перекрестку Руставели и улицы Чичинадзе. Некоторое время участники акции "обстреливали" пиротехникой спецназ на улице Чичинадзе, а те пускали в ход водомет и слезоточивый газ. Когда колонна спецназа, передвигающаяся по проспекту Руставели, приблизилась к эпицентру событий, протестующие, как и в предыдущие дни, двинулись дальше по проспекту и остановились около гостиницы Tbilisi Marriott. Уже там были произведены единичные задержания.Незадолго до начала зачистки территории перед парламентом МВД сделало заявление, в котором говорится, что митингующие имеют при себе представляющие опасность предметы, которые, как и в предыдущие дни, могут быть использованы для насильственных действий.МВД вновь призвало участников акции протестовать в рамках закона и предупредило об ответственности за противоправные действия, но отдельные митингующие продолжили кидать в силовиков камни, бутылки и использовать против них пиротехнику. Спустя примерно два часа после начала акции протеста митингующих начали призывать разойтись, но обстановка у парламента не изменилась до тех пор, пока группа спецназа не начала зачистку территории.Утром МВД сообщило о 113 пострадавших сотрудниках ведомства и более 200 задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября.По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны четыре человека, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны в общей сложности 224 человека.Только минувшей ночью, по данным Минздрава, в клиники доставили 37 человек, из них 12 полицейских.Акции протеста периодически проводятся в разных крупных городах, но главным эпицентром событий все же является столица, а именно территория около парламента Грузии. Днем в разных частях Тбилиси проводятся малочисленные акции, а к 19:00 несогласные с решением властей собираются у парламента.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.В Грузии не будет Майдана – премьер>>Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.Снятие с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз Кобахидзе объяснил тем, что этот вопрос используется отдельными европейскими политиками и бюрократами в качестве инструмента шантажа страны. Он подчеркнул, что решение властей никоим образом не означает отказ от евроинтеграции. Задержан обвиняемый в поджоге водомета у парламента Грузии "коктейлем Молотова">>По словам Кобахидзе, власти Грузии продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, сказал премьер-министр.Если Евросоюз решит открыть переговоры о принятии Грузии в свои ряды, по словам Кобахидзе, он готов сразу же подписать соответствующий документ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , минздрав, мвд грузии, грузия - евросоюз, евросоюз, парламент грузии
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , минздрав, мвд грузии, грузия - евросоюз, евросоюз, парламент грузии
Спецназ зачистил территорию перед парламентом Грузии – идут задержания митингующих
22:03 02.12.2024 (обновлено: 23:41 02.12.2024)
Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ зачистил территорию на проспекте Руставели перед парламентом Грузии спустя три часа после начала акции протеста, во время которой митингующие вновь кидали в полицейских камни, бутылки и "обстреливали" пиротехникой.
Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Недовольные этим решением собираются перед парламентом Грузии каждый день в 19:00.
Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом. Группа участников акции протеста начала забрасывать различными предметами силовиков, мобилизованных у парадного входа в парламент, который выходит на проспект Руставели, а в ответ на них полилась вода.
Около 22:00 колонна спецназа в сопровождении водомета тронулась с территории у площади Свободы по проспекту Руставели, а митингующие переместились к перекрестку Руставели и улицы Чичинадзе.
Некоторое время участники акции "обстреливали" пиротехникой спецназ на улице Чичинадзе, а те пускали в ход водомет и слезоточивый газ.
Когда колонна спецназа, передвигающаяся по проспекту Руставели, приблизилась к эпицентру событий, протестующие, как и в предыдущие дни, двинулись дальше по проспекту и остановились около гостиницы Tbilisi Marriott. Уже там были произведены единичные задержания.
Незадолго до начала зачистки территории перед парламентом МВД сделало заявление, в котором говорится, что митингующие имеют при себе представляющие опасность предметы, которые, как и в предыдущие дни, могут быть использованы для насильственных действий.
МВД вновь призвало участников акции протестовать в рамках закона и предупредило об ответственности за противоправные действия, но отдельные митингующие продолжили кидать в силовиков камни, бутылки и использовать против них пиротехнику.
Спустя примерно два часа после начала акции протеста митингующих начали призывать разойтись, но обстановка у парламента не изменилась до тех пор, пока группа спецназа не начала зачистку территории.
Утром МВД сообщило о 113 пострадавших сотрудниках ведомства и более 200 задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября.
По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны четыре человека, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны в общей сложности 224 человека.
Только минувшей ночью, по данным Минздрава, в клиники доставили 37 человек, из них 12 полицейских.
Акции протеста периодически проводятся в разных крупных городах, но главным эпицентром событий все же является столица, а именно территория около парламента Грузии. Днем в разных частях Тбилиси проводятся малочисленные акции, а к 19:00 несогласные с решением властей собираются у парламента.
Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.
МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.
Снятие с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз Кобахидзе объяснил тем, что этот вопрос используется отдельными европейскими политиками и бюрократами в качестве инструмента шантажа страны. Он подчеркнул, что решение властей никоим образом не означает отказ от евроинтеграции.
По словам Кобахидзе, власти Грузии продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, сказал премьер-министр.
Если Евросоюз решит открыть переговоры о принятии Грузии в свои ряды, по словам Кобахидзе, он готов сразу же подписать соответствующий документ.