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Спецназ зачистил территорию перед парламентом Грузии – идут задержания митингующих

Спецназ зачистил территорию перед парламентом Грузии – идут задержания митингующих

Sputnik Грузия

Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T22:03+0400

2024-12-02T22:03+0400

2024-12-02T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ зачистил территорию на проспекте Руставели перед парламентом Грузии спустя три часа после начала акции протеста, во время которой митингующие вновь кидали в полицейских камни, бутылки и "обстреливали" пиротехникой. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Недовольные этим решением собираются перед парламентом Грузии каждый день в 19:00. Нынешняя акция, в отличие от предыдущих, сразу переросла в противостояние между митингующими и спецназом. Группа участников акции протеста начала забрасывать различными предметами силовиков, мобилизованных у парадного входа в парламент, который выходит на проспект Руставели, а в ответ на них полилась вода. Около 22:00 колонна спецназа в сопровождении водомета тронулась с территории у площади Свободы по проспекту Руставели, а митингующие переместились к перекрестку Руставели и улицы Чичинадзе. Некоторое время участники акции "обстреливали" пиротехникой спецназ на улице Чичинадзе, а те пускали в ход водомет и слезоточивый газ. Когда колонна спецназа, передвигающаяся по проспекту Руставели, приблизилась к эпицентру событий, протестующие, как и в предыдущие дни, двинулись дальше по проспекту и остановились около гостиницы Tbilisi Marriott. Уже там были произведены единичные задержания.Незадолго до начала зачистки территории перед парламентом МВД сделало заявление, в котором говорится, что митингующие имеют при себе представляющие опасность предметы, которые, как и в предыдущие дни, могут быть использованы для насильственных действий.МВД вновь призвало участников акции протестовать в рамках закона и предупредило об ответственности за противоправные действия, но отдельные митингующие продолжили кидать в силовиков камни, бутылки и использовать против них пиротехнику. Спустя примерно два часа после начала акции протеста митингующих начали призывать разойтись, но обстановка у парламента не изменилась до тех пор, пока группа спецназа не начала зачистку территории.Утром МВД сообщило о 113 пострадавших сотрудниках ведомства и более 200 задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября.По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны четыре человека, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны в общей сложности 224 человека.Только минувшей ночью, по данным Минздрава, в клиники доставили 37 человек, из них 12 полицейских.Акции протеста периодически проводятся в разных крупных городах, но главным эпицентром событий все же является столица, а именно территория около парламента Грузии. Днем в разных частях Тбилиси проводятся малочисленные акции, а к 19:00 несогласные с решением властей собираются у парламента.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.В Грузии не будет Майдана – премьер>>Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.Снятие с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз Кобахидзе объяснил тем, что этот вопрос используется отдельными европейскими политиками и бюрократами в качестве инструмента шантажа страны. Он подчеркнул, что решение властей никоим образом не означает отказ от евроинтеграции. Задержан обвиняемый в поджоге водомета у парламента Грузии "коктейлем Молотова">>По словам Кобахидзе, власти Грузии продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, сказал премьер-министр.Если Евросоюз решит открыть переговоры о принятии Грузии в свои ряды, по словам Кобахидзе, он готов сразу же подписать соответствующий документ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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