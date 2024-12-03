https://sputnik-georgia.ru/20241203/gosdep-ssha-obespokoen-deystviyami-vlastey-gruzii-291219785.html

Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии

Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии

Sputnik Грузия

Ранее государственный департамент США ранее заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T12:38+0400

2024-12-03T12:38+0400

2024-12-03T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Власти США стоят на стороне грузинского народа и обеспокоены шагами, предпринятыми властями Грузии, которые отдаляют страну от пути европейской интеграции, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Волна протеста, вызванная решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС из-за использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа, не стихает в Грузии. Лидеры оппозиции и их сторонники требуют проведения в стране новых парламентских выборов, а выборы 26 октября называют фальсифицированными. Как подчеркнул Миллер, США стоят на стороне грузинского народа. Что касается вопроса санкций в отношении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его соратников, Миллер заявил, что США заранее не анонсируют данный вопрос с трибуны. Кроме того, Миллер в очередной раз перечислил меры, которые уже приняты Вашингтоном в ответ на действия властей Грузии. "Вы видели, как мы ввели санкции против представителей правительства Грузии. Вы видели, как мы ввели визовые ограничения. Вы видели, как мы приняли другие меры, чтобы приостановить выплату 95 миллионов долларов, которые мы предоставляли правительству Грузии", - заявил он. Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер>>Государственный департамент США ранее заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Дональда Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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