https://sputnik-georgia.ru/20241203/patriarkhiya-gruzii-prizvala-zurabishvili-sledit-za-slovami-291222654.html

Патриархия Грузии призвала Зурабишвили следить за словами

Патриархия Грузии призвала Зурабишвили следить за словами

Sputnik Грузия

Призывы к школам присоединиться к протестам в Грузии со стороны президента в Патриархии назвали печальным и тревожным 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T15:45+0400

2024-12-03T15:45+0400

2024-12-03T15:45+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Патриархия призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили и других лиц в дни, когда в стране проходят масштабные акции протеста несогласных с решением властей касательно ЕС, с большей ответственностью относиться к каждому своему слову, которое может привести к трагическим последствиям для всех. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Как отметили в Патриархии, в социальной сети X распространилось "печальное и тревожное" заявление президента Грузии о том, что "после университетов настала очередь школ выразить солидарность с акциями протеста", что недопустимо, учитывая то, как развиваются события на протестных акциях и насколько накаляется ситуация."В таких условиях любые заявления, призывающие к вовлечению школьников и, в целом, несовершеннолетних, особенно сделанные президентом страны, которая, по идее, должна стремиться к снижению поляризации и ненависти в обществе, чтобы защитить психическое и физическое здоровье будущего поколения от вреда, являются крайне тревожными", - говорится в заявлении.Премьер прокомментировал заявление президента Грузии о раздаче спецназу амфетамина>>Кроме того, распространяются кадры, на которых неизвестные люди противостоят школьной администрации, входят в школы, нарушают учебный процесс и обращаются к ученикам с призывами, что вызывает справедливое возмущение, отметили в патриархии Грузии. В интернете также распространяется ложная информация о том, что в школе имени Святого Илии Праведного при Патриархии в Тбилиси приостановлены занятия, что опровергает сама дирекция учебного заведения в заявлении, опубликованном на странице учебного заведения в соцсети, отметили в ГПЦ. "Вовлечение несовершеннолетних в текущие процессы со стороны политических акторов или родителей несовершеннолетних я считаю преступлением. Мы осуждаем насилие, происходящее в последние дни. Просим учащихся, сотрудников и родителей не переносить политическое противостояние в школу", — отметил директор школы имени Святого Илии Праведного Мамука Тедиашвили. В Патриархии также прокомментировали заявление президенты Грузии о том, что спецназ, участвующий в разгоне акций, якобы явно находится под воздействием наркотических веществ, о чем свидетельствует их брутальность. Им раздают амфетамин либо какие-то другие вещества, что обуславливает выдержку на акциях протеста пятую ночь подряд, отметила президент.Представители службы по связям с общественностью Патриархии, дежурящие каждую ночь в храме Кашвети и на прилегающей территории, никогда не фиксировали подобных фактов, отметили в ГПЦ.Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова" и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве.По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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