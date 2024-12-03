https://sputnik-georgia.ru/20241203/vlasti-gruzii-ne-otkazyvalis-ot-sotrudnichestva-s-ec--glava-mid-291224821.html

Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – глава МИД

Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – глава МИД

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Решение снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года не исключает возможности начала... 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T17:06+0400

2024-12-03T17:06+0400

2024-12-03T17:58+0400

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Решение снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года не исключает возможности начала процесса вступления страны в ЕС, а утверждения, что власти страны отказались от сотрудничества с ЕС, являются ложью, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Хоть он и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России. "Ставить вопрос так, будто грузинская сторона, "Грузинская мечта" отказалась от сотрудничества с Евросоюзом, является ложью… Мы заявили, что Грузия не будет ставить вопрос о переговорах на повестку дня до 2028 года, но это не исключает возможности начала процесса вступления в ЕС", – заявила Бочоришвили. "Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров>>Цель заявления, озвученного правящей командой на эту тему, состоит в том, чтобы не нанести ущерб процессу европейской интеграции, отметила глава внешнеполитического грузинского ведомства. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен. Премьер Грузии обвинил посла ЕС в распространении дезинформации>>Решение властей премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузия - евросоюз, евросоюз