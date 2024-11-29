https://sputnik-georgia.ru/20241129/premer-gruzii-obvinil-posla-es-v-rasprostranenii-dezinformatsii-291155570.html

Премьер Грузии обвинил посла ЕС в распространении дезинформации

Премьер Грузии обвинил посла ЕС в распространении дезинформации

Sputnik Грузия

Отныне за подобными действиями посла Евросоюза последует дипломатическое реагирование 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T16:47+0400

2024-11-29T16:47+0400

2024-11-29T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в предвыборный период вел агитацию против правящей партии "Грузинская мечта", а сейчас распространяет дезинформацию якобы грузинские власти приостановили евроинтеграцию Грузии, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге. Накануне Кобахидзе озвучил решение властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Это, по словам Герчинского, говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет.Но это, по словам премьера, неудивительно."На фоне, когда посол Евросоюза перед выборами непосредственно был включен в избирательную агитацию в пользу радикальной оппозиции и против правящей команды, что является грубым нарушением Венской конвенции и демократических избирательных процессов, его дезинформационное заявление не особо удивило нас", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что отныне за подобными действиями последует дипломатическое реагирование."Определенное время мы избегали дипломатического реагирования на подобные явления, но у всего есть предел. И если мы не увидим изменения поведения, в будущем будет реагирование на подобные факты как в случае посла Евросоюза, так и других соответствующих послов", - заявил Кобахидзе.Каладзе обратился к ЕС: хотите открыть переговоры? Открывайте>>На вопрос, что под этим реагированием подразумевается, Кобахидзе сказал, что речь идет о вызове в МИД. Что касается дезинформации, по словам премьера, главными ее распространителями являются "радикальная оппозиция" и связанные с ней неправительственные организации и СМИ. "Они сказали обществу ложь, что власти Грузии приостановили процесс евроинтеграции", - заявил Кобахидзе.Под "радикальной оппозицией" в правящей команде подразумевают все те оппозиционные партии, которые прошли в парламент, в первую очередь бывшую правящую партию "Единое национальное движение", ее партии-сателлиты и партии-преемники. Премьер Грузии подчеркнул, что, если человек способен понять смысл сказанного или прочитанного, он не мог бы воспринять его вчерашнее заявление как решение властей приостановить евроинтеграцию. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии верны курсу евроинтеграции и не намерены останавливаться. Речь идет лишь о нейтрализации инструментов шантажа. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>В течение двух лет, начиная с 2022 года, по словам Кобахидзе, Грузию шантажировали вопросом статуса кандидата на вступление в ЕС, а когда, наконец, его дали, начался шантаж вопросом перехода на следующий этап сближения с ЕС – этап открытия переговоров.Эти вопросы используются в качестве инструмента шантажа конкретными европейскими политиками и бюрократами, заявил Кобахидзе. По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и к концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз