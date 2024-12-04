https://sputnik-georgia.ru/20241204/kaladze-proizoshla-popytka-razvalit-gosvedomstva-putem-sabotazha-chinovnikov-291238559.html

Каладзе: произошла попытка развалить госведомства путем саботажа чиновников

Каладзе: произошла попытка развалить госведомства путем саботажа чиновников

Sputnik Грузия

Попытка саботажа не останется без без ответа, но, конечно, в рамках закона, подчеркнул мэр Тбилиси 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T14:15+0400

2024-12-04T14:15+0400

2024-12-04T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал саботажем волну протеста среди сотрудников мэрии, последовавшей за решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Власти не раз поясняли, что это решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Вопрос открытия переговоров, по словам властей, отдельные европейские политики и бюрократы используют в качестве инструмента шантажа Грузии.По его словам, на днях одну из петиций подписали 229 сотрудников мэрии Тбилиси. В петиции говорится, что они против решения властей о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года, что противоречит Конституции, согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО."В муниципалитете у нас около 32 тысяч сотрудников. Хочу поблагодарить всех этих людей, которые с достоинством, профессионально, честно служит нашей стране, этому городу и проживающим в нем людям", - сказал Каладзе. При этом он отметил, что попытка саботажа не останется без реагирования. "Эта попытка саботажа, которая произошла и мы ее видели, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона. Поверьте мне, так и будет", - сказал Каладзе. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>Волна протеста началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года по причине использования этого вопроса для шантажа страны. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз. Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Каждый вечер перед парламентом начинаются беспорядки, которые после вытеснения митингующих с этой территории, продолжаются неподалеку, так же на проспекте Руставели.На акции протеста ежедневно собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники>>В медучреждения с 29 ноября по 4 декабря были доставлены 162 пострадавших на акциях протеста, заявили в Минздраве страны. По данным МВД, с начала акций тяжелые повреждения получили 143 сотрудника ведомства. К этому времени задержаны около 300 человек, из которых только шесть человек за уголовные преступления, а остальные в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе