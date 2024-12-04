https://sputnik-georgia.ru/20241204/minekonomiki-germanii-peresmatrivaet-sotrudnichestvo-s-gruziey-291238350.html
Минэкономики Германии пересматривает сотрудничество с Грузией
Минэкономики Германии пересматривает сотрудничество с Грузией
Sputnik Грузия
Пересмотр отношений связан с решением властей Грузии снять с повестки вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T13:57+0400
2024-12-04T13:57+0400
2024-12-04T13:57+0400
экономика
грузия
новости
германия
тбилиси
сша
грузия - евросоюз
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_471:199:3004:1624_1920x0_80_0_0_34c7a19add075ae9944b887d9bb84dc6.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Германия не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией - страна приступила к пересмотру двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии. В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Как заявила глава Минэкономики Германии Свенья Шульце, решение правительства Грузии, по крайней мере временно, блокирует шанс на европейское будущее для своих граждан. "Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление в Евросоюз. Каждый день люди в Тбилиси и других городах выходят на улицы, потому что хотят европейской Грузии. Кроме того, сближение с Евросоюзом зафиксировано в Конституции Грузии", - заявила Шульце. Рост экономики Грузии связан с важными реформами – вице-премьер ответил послу Германии>>По ее словам, немецкое ведомство до сих пор поддерживало европейский путь Грузии, но это сотрудничество с данным правительством Грузии существенно не будет осуществляться. "В будущем, если вообще будет, это обязательство может быть продолжено там, где оно укрепит европейские связи страны", - отметила она. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых все предыдущие дни повреждала инфраструктуру, забрасывала силовиков камнями, бутылками, железными и другими предметами и "обстреливала" пиротехникой. Полиция в ответ применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. На акциях протеста в спецназ летели также "коктейли Молотова". Двое из пяти задержанных в уголовном порядке обвиняются в повреждении этой зажигательной гранатой водомета. Главы МИД стран ЕС не договорились об отмене безвиза с Грузией>>Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_812:107:2902:1675_1920x0_80_0_0_8ff94e5f821a84cee2fef3fd53d1ba7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, германия, тбилиси, сша, грузия - евросоюз, евросоюз
экономика, грузия, новости, германия, тбилиси, сша, грузия - евросоюз, евросоюз
Минэкономики Германии пересматривает сотрудничество с Грузией
Пересмотр отношений связан с решением властей Грузии снять с повестки вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Германия не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией - страна приступила к пересмотру двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.
В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России.
"Никаких новых проектов с Грузией не будет обещано или реализовано, и никакие кредитные соглашения не будут оформлены. Министерство экономического сотрудничества и развития оставляет за собой право принять дальнейшие меры по итогам консультаций с нашими европейскими и международными партнерами", - говорится в заявлении.
Как заявила глава Минэкономики Германии Свенья Шульце, решение правительства Грузии, по крайней мере временно, блокирует шанс на европейское будущее для своих граждан.
"Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление в Евросоюз. Каждый день люди в Тбилиси и других городах выходят на улицы, потому что хотят европейской Грузии. Кроме того, сближение с Евросоюзом зафиксировано в Конституции Грузии", - заявила Шульце.
По ее словам, немецкое ведомство до сих пор поддерживало европейский путь Грузии, но это сотрудничество с данным правительством Грузии существенно не будет осуществляться.
"В будущем, если вообще будет, это обязательство может быть продолжено там, где оно укрепит европейские связи страны", - отметила она.
Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых все предыдущие дни повреждала инфраструктуру, забрасывала силовиков камнями, бутылками, железными и другими предметами и "обстреливала" пиротехникой. Полиция в ответ применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
На акциях протеста в спецназ летели также "коктейли Молотова". Двое из пяти задержанных в уголовном порядке обвиняются в повреждении этой зажигательной гранатой водомета.
Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.
Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.
При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.