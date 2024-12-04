https://sputnik-georgia.ru/20241204/minekonomiki-germanii-peresmatrivaet-sotrudnichestvo-s-gruziey-291238350.html

Минэкономики Германии пересматривает сотрудничество с Грузией

Минэкономики Германии пересматривает сотрудничество с Грузией

Sputnik Грузия

Пересмотр отношений связан с решением властей Грузии снять с повестки вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T13:57+0400

2024-12-04T13:57+0400

2024-12-04T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Германия не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией - страна приступила к пересмотру двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии. В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Как заявила глава Минэкономики Германии Свенья Шульце, решение правительства Грузии, по крайней мере временно, блокирует шанс на европейское будущее для своих граждан. "Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление в Евросоюз. Каждый день люди в Тбилиси и других городах выходят на улицы, потому что хотят европейской Грузии. Кроме того, сближение с Евросоюзом зафиксировано в Конституции Грузии", - заявила Шульце. Рост экономики Грузии связан с важными реформами – вице-премьер ответил послу Германии>>По ее словам, немецкое ведомство до сих пор поддерживало европейский путь Грузии, но это сотрудничество с данным правительством Грузии существенно не будет осуществляться. "В будущем, если вообще будет, это обязательство может быть продолжено там, где оно укрепит европейские связи страны", - отметила она. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых все предыдущие дни повреждала инфраструктуру, забрасывала силовиков камнями, бутылками, железными и другими предметами и "обстреливала" пиротехникой. Полиция в ответ применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. На акциях протеста в спецназ летели также "коктейли Молотова". Двое из пяти задержанных в уголовном порядке обвиняются в повреждении этой зажигательной гранатой водомета. Главы МИД стран ЕС не договорились об отмене безвиза с Грузией>>Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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