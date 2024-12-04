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МВД проводит обыски в офисах оппозиции в Тбилиси в рамках дела об организации насилия
МВД проводит обыски в офисах оппозиции в Тбилиси в рамках дела об организации насилия
Sputnik Грузия
Обыски ведутся в офисах оппозиционных партий и в домах активистов 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T18:17+0400
2024-12-04T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. МВД Грузии объяснило проведение обысков в офисах оппозиционных партий в Тбилиси расследованием дела об организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Криминальная полиция в среду начала проводить обыски в офисах партий "Гирчи" и "Дроа", молодежного движения бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также дома у активистов Ильи Глонти и Ненси Волани. Волани и Глонти – основатели группы "Даитове" в соцсети, в которой обсуждаются стратегия акций протеста в Тбилиси, методы борьбы с полицией и спецназом, публикуется график митингов и так далее.Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем&gt;&gt;К этому времени задержан Ника Гварамия, один из лидеров партии "Ахали", которая вместе с "Дроа" и "Гирчи" входит в объединение "Коалиция за перемены". СМИ сообщают о задержании основателя и лидера молодежного движения "Дафиони" Звиада Цецхладзе. На днях в интернете распространилась сделанная Цецхладзе для участников протестного движения видеозапись, где он рассказывает, что революцию не обязательно проводить перед зданием парламента, как, к примеру, украинцы сделали это на Майдане. В этом же видео Цецхладзе рассказывал, как надо устраивать баррикады и создавать препятствия для передвижения спецтехники, приводя пример украинского Майдана. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начались жестоко расправляться с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы, включиться в протестное движение.Премьер: предательство характерно для президента Грузии&gt;&gt;Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, единое национальное движение, евросоюз, мвд грузии
грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, единое национальное движение, евросоюз, мвд грузии

МВД проводит обыски в офисах оппозиции в Тбилиси в рамках дела об организации насилия

18:17 04.12.2024 (обновлено: 18:42 04.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerПолиция. Спецназ. Акция протеста объединенной оппозиции 25 ноября 2024 года
Полиция. Спецназ. Акция протеста объединенной оппозиции 25 ноября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Обыски ведутся в офисах оппозиционных партий и в домах активистов
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. МВД Грузии объяснило проведение обысков в офисах оппозиционных партий в Тбилиси расследованием дела об организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.
Криминальная полиция в среду начала проводить обыски в офисах партий "Гирчи" и "Дроа", молодежного движения бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также дома у активистов Ильи Глонти и Ненси Волани.
Волани и Глонти – основатели группы "Даитове" в соцсети, в которой обсуждаются стратегия акций протеста в Тбилиси, методы борьбы с полицией и спецназом, публикуется график митингов и так далее.
Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем>>
К этому времени задержан Ника Гварамия, один из лидеров партии "Ахали", которая вместе с "Дроа" и "Гирчи" входит в объединение "Коалиция за перемены".
СМИ сообщают о задержании основателя и лидера молодежного движения "Дафиони" Звиада Цецхладзе.
На днях в интернете распространилась сделанная Цецхладзе для участников протестного движения видеозапись, где он рассказывает, что революцию не обязательно проводить перед зданием парламента, как, к примеру, украинцы сделали это на Майдане.
В этом же видео Цецхладзе рассказывал, как надо устраивать баррикады и создавать препятствия для передвижения спецтехники, приводя пример украинского Майдана.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начались жестоко расправляться с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы, включиться в протестное движение.
Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>
Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.
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