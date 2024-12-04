https://sputnik-georgia.ru/20241204/premer-predatelstvo-kharakterno-dlya-prezidenta-gruzii-291241017.html

Премьер: предательство характерно для президента Грузии

Премьер: предательство характерно для президента Грузии

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили просила не признавать результаты парламентских выборов, сказал вице-премьер Люксембурга журналистам 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T16:31+0400

2024-12-04T16:31+0400

2024-12-04T17:49+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Предательство как в личной, так и в политической жизни характерно для президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя слова вице-премьера Люксембурга Ксавье Беттеля. Беттель сказал журналистам, что в том числе Зурабишвили просила не признавать результаты прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборов. Он выразил желание взглянуть на отчеты о том, были ли выборы справедливыми. Если на выборах была выражена воля народа, то это надо уважать, сказал Беттель. По его словам, Зурабишвили препятствовала продвижению Грузии на пути в Евросоюз, а теперь ведет кампанию против выборов. "В свое время именно такую агитацию Саломе Зурабишвили вела против того, чтобы стране было предоставлен статус кандидата. В дальнейшем она продолжила вести такую антикампанию в связи с открытием переговоров. И сейчас она ведет такую кампанию касательно признания легитимации легитимных выборов", – заявил Кобахидзе.Он отметил, что кампанию против евроинтеграции Грузии Зурабишвили вела вместе с "радикальной оппозицией". Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем>>Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы, включиться в протестное движение. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Каждый вечер 28 ноября у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, люксембург, саломе зурабишвили , тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия