https://sputnik-georgia.ru/20241204/premer-natsmaydan-v-gruzii-provalilsya-vse-pod-kontrolem-291239278.html

Премьер: "нацМайдан" в Грузии провалился, все под контролем

Премьер: "нацМайдан" в Грузии провалился, все под контролем

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал переходящие в беспорядки акции протеста в центре Тбилиси неудачной попыткой устроить... 04.12.2024, Sputnik Грузия

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2024-12-04T14:33+0400

2024-12-04T14:33+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал переходящие в беспорядки акции протеста в центре Тбилиси неудачной попыткой устроить в Грузии Майдан и заверил население в том, что ситуация находится под контролем. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Власти добавляют к слову "Майдан" приставку "нац", подчеркивая тем самым, что за всем происходящим стоит "коллективное Нацдвижение". Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. "Это последнее задание, которое выполняют эти люди. Все под контролем. "НацМайдан" провалился, и интересы страны будут с начала и до конца защищены", - сказал Кобахидзе.Власти не раз говорили, что "радикальная оппозиция" борется против национальных интересов Грузии согласно указаниям ее хозяев за рубежом и на иностранные деньги.Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Каладзе: произошла попытка развалить госведомства путем саботажа чиновников>>В медучреждения с 29 ноября по 4 декабря были доставлены 162 пострадавших на акциях протеста, включая митингующих, журналистов и силовиков.По данным МВД, тяжелые повреждения получили 143 сотрудника ведомства.К этому времени задержаны около 300 человек, из которых только шесть человек за уголовные преступления, а остальные в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз.Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, тбилиси