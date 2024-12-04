https://sputnik-georgia.ru/20241204/u-terrorizma-net-vozrasta-i-pola--khidirbegishvili-o-forme-protesta-v-gruzii-291244783.html

У терроризма нет возраста и пола – Хидирбегишвили о форме протеста в Грузии

У терроризма нет возраста и пола – Хидирбегишвили о форме протеста в Грузии

Sputnik Грузия

Детям вручили оружие против своей власти и, прямо скажем, против России, утверждает эксперт 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T19:29+0400

2024-12-04T19:29+0400

2024-12-04T19:29+0400

арно хидирбегишвили

тбилиси

грузия

новости

общество

сша

украина

саломе зурабишвили

дональд трамп

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291147940_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a19293cfe77ac8d4e5260d89e068325.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Участие несовершеннолетних в акциях протеста в Тбилиси с пиротехникой в руках доказывает, что у терроризма нет возраста и пола, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Эксперт считает, что пиротехника опаснее пуль, водометов и слезоточивого газа, не говоря уже о "коктейлях Молотова", которыми участники акции повредили в том числе два водомета МВД. "Пиротехника очень опасна, и причем в некотором роде опаснее пули, потому что поражает большое количество людей. Пиротехника опаснее водометов и газа, потому что газ проходит. Это все дали в руки детям, малолетним преступникам и, можно сказать, неофашистам, так как возраст не играет никакой роли в этом случае. Это из той же методички зарубежных спецслужб, как вести уличные бои во время госпереворота, с тренингов, которые они проводили в Бакуриани", – отметил он. В 2022 году основатель "Международного центра ненасильственных конфликтов" (ICNC) американский коуч Питер Аккерман провел встречу с НПО, гражданскими движениями и оппозиционными партиями и телеканалами Грузии в Бакуриани. Как утверждают власти Грузии, Аккерман вел тренинг по проведению революций и госпереворота (Аккерман умер в апреле 2022 года, прим.). По словам Хидирбегишвили, картина на улицах Тбилиси все больше походит на ситуацию в Ираке, Пакистане и Афганистане, где 10-летние дети росли с автоматом Калашникова в руках. Хидирбегишвили заявил, что вся пиротехника, используемая на акциях протеста, закупалась на европейские деньги. "Это все приобреталось на европейские деньги, которые поступали как дипломатический груз, и привозились европарламентариями, и по моей информации, огромная сумма была завезена двумя лидерами оппозиционных партий, Никой Гварамия (лидер партии "Ахали") и Тиной Бокучава (лидер "Единого национального движения")", – сказал он. Эксперт считает, что пиротехнику в стране надо было давно запретить. "Надо было запретить еще давно. Потому что во время Нового года огромное количество граждан поступали в клиники с оторванными конечностями. Пиротехника шокировала и домашних животных", – отметил он. По статистике Минздрава Грузии, в разные годы в новогодние дни от пиротехники пострадали: Президент с пониженной соцответственностью Хидирбегишвил считает президента Саломе Зурабишвили человеком с пониженной социальной ответственностью из-за ее громких заявлений, направленных против действующей власти страны. "70-летняя пожилая женщина призывает детей выйти на улицу, призывает к кровопролитию на улицах и объявляет госпереворот, придает ему законность. Верховный главнокомандующий военными силами Грузии – она называет грузинскую полицию наркоманами, находящимися под воздействием амфетамина. Что можно сказать об этой женщине? Что это человек с очень пониженной социальной ответственностью", – заявил Хидирбегишвили. Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси - либеральный фашизм>>В интервью France Inter Зурабишвили сказала, что спецназ явно находится под воздействием наркотических веществ, о чем свидетельствует их брутальность. Им раздают амфетамин либо какие-то другие вещества, что обуславливает выдержку на акциях протеста пятую ночь подряд, отметила президент. Кроме того, эксперт уверен, что у Зурабишвили врожденная неприязнь к Грузии и народу, и все, чем она сейчас занимается, направлено на обеспечение себе безоблачной старости. По словам Хидирбегишвили, Зурабишвили так отплатила действующей власти за то, что они ей предоставили тепличные условия на шесть лет, и от нее требовалось лишь одно – не вредить. "Сейчас постесняются привлечь ее к ответственности из-за ее возраста, но когда-нибудь это надо сделать. Вот Латвия и Литва готовы предоставить ей политической убежище, а зачем? Она гражданка Франции, просто соберет чемодан и уедет", – отметил он. Оппозиция лишилась хребта Хидирбегишвили считает, что грузинская оппозиция без США, как тело без хребта, и лоббисты в европарламенте, руководители Еврокомиссии, сенаторы, которым выплачивались огромные суммы, ничего без Америки сделать не смогут. Произошел просто переворот, потому что накануне будущий спецпредставитель администрации Дональда Трампа в ЕС Кимберли Лоу сделала сенсационное заявление в эфире Первого канала, утверждает эксперт.Эксперт напомнил, что заявления премьера Кобахидзе о том, что власть ждет инаугурации Трампа, и что все проблемы уйдут сами собой, после окончания конфликта на Украине, подтвердились. Кроме того, по его словам, администрация Трампа не будет требовать от правительства Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и открывать второй фронт против России. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Хидирбегишвили считает, что правящей партии следует извлечь урок из происходящего, и составить реальную программу действий. По словам эксперта, все, что идет с Запада, Грузии чуждо. Потому что Грузия самобытная страна, потому ее любят и на Севере, и на Западе, а "отказ от своих корней и своей культуры всегда приводит к краху", отметил он. Масштабный протест Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В медучреждения с 29 ноября по 4 декабря были доставлены 162 пострадавших на акциях протеста, включая митингующих, журналистов и силовиков. По данным МВД, тяжелые повреждения получили 143 сотрудника ведомства. К этому времени задержаны около 300 человек, из которых только шесть человек за уголовные преступления, а остальные в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом, и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ. Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз. Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

арно хидирбегишвили, тбилиси, грузия, новости, общество, сша, украина, саломе зурабишвили , дональд трамп, единое национальное движение