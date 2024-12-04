https://sputnik-georgia.ru/20241204/zaderzhan-uchastnik-aktsii-v-gruzii-s-kokteylyami-molotova-291232459.html

Задержан участник акции в Грузии с "коктейлями Молотова"

Задержан участник акции в Грузии с "коктейлями Молотова"

Sputnik Грузия

Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T02:02+0400

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2024-12-04T02:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиция задержала 25-летнего участника акции протеста за неподчинение и обнаружила у него "коктейли Молотова", говорится в сообщении МВД Грузии. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Там же отмечено, что приведение "коктейля Молотова" в действие может привести к тяжким телесным повреждениям или уничтожению жизни. Полиция изъяла у Д. Х. две стеклянные бутылки с фрагментами ткани и воспламеняющимися нефтепродуктами. Экспертиза уже подтвердила наличие на обмотанной вокруг бутылки ткани следов нефтепродуктов. Задержанный обвиняется в подготовке взрыва, за что ему грозит до семи лет тюрьмы. Где было произведено задержание МВД не уточнило. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Несогласные с решением властей собираются у парламента Грузии в 19:00 и часть из них всю ночь борется со спецназом. Спецназ избегает тесного контакта с массой людей, лишь периодически производит задержания. Самая активная часть митингующих всю ночь "обстреливает" силовиков пиротехникой и бросает в них бутылки и камни, а иногда "коктейли Молотова", а в ответ получает слезоточивый газ.Водометы спецназ использует в самом начале, у здания парламента, а после вытеснения митингующих с территории в основном в ход идет слезоточивый газ. Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>Подобные акции протеста все эти дни продолжались до утра, а к вечеру возобновлялись. В результате действий отдельных групп митингующих с начала акций тяжелые повреждения получили 143 сотрудника МВД Грузии. К этому времени задержаны около 300 человек, из которых только шесть человек за уголовные преступления, а остальные в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Лидеры ведущих оппозиционных партий и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили говорят, что это спецназ провоцирует митингующих, которые совершенно законно протестуют против действий "нелегитимных властей". В понедельник Зурабишвили заявила, что силовикам раздают амфетамин либо какие-то другие наркотики, что обуславливает их выдержку на акциях протеста уже которую ночь подряд. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что неустойчивое эмоциональное состояние Зурабишвили связано с тем, что ее президентский срок подошел к концу.Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России.Патриархия Грузии призвала Зурабишвили следить за словами>>Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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