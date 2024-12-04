https://sputnik-georgia.ru/20241204/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii-poslednie-dannye-291224382.html

Защита прав потребителей в Грузии: последние данные

Защита прав потребителей в Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

По данным Агентства, 67% заявлений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T15:48+0400

2024-12-04T15:48+0400

2024-12-04T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 791 заявление о возможном нарушении прав потребителей с 1 января по 30 ноября, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. По данным Агентства, более 80% случаев решаются в пользу пользователя. Жалобы в 70% случаев поступают от женщин, а в 30% – от мужчин. Кроме того, 67% заявлений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 33% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следуют Аджария – 4%, Имерети – 2% и другие регионы. Сколько потребителей в Грузии пожаловались на нарушение своих прав – данные за два года >>За отчетный период решением Агентства подтверждено 78 фактов нарушения прав группы потребителей. Агентство в 151 случае оформило 128 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Из-за невыполнения обязательства, возложенного Агентством, в 75 случаях были оштрафованы 44 торговца на общую сумму 44 901 лари. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 275, о ремонте или возврате бракованного товара – 232, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 133, о доставке товара в указанный срок – 45, о безусловном возврате товара – 30, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 26, о прочем – 50. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности. В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка по защите прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя. Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнены. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС. По оценке экспертов проекта TWINNING, финансируемого Европейским союзом, который проходил в агентстве в течение двух лет, совместимость законодательства Грузии в направлении защиты прав потребителей с директивами, определенными Соглашением об ассоциации, подписанным с ЕС увеличился с 70% до 85%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей