https://sputnik-georgia.ru/20241205/lideru-oppozitsionnoy-partii-v-gruzii-elisashvili-grozit-do-trekh-let-tyurmy-291263877.html

Лидеру оппозиционной партии в Грузии Элисашвили грозит до трех лет тюрьмы

Лидеру оппозиционной партии в Грузии Элисашвили грозит до трех лет тюрьмы

Sputnik Грузия

СМИ распространили видео, на котором видно как Элисашвили подходит к Бабаеву и вступает с ним в конфликт 05.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Прокуратура предъявила лидеру оппозиционной партии "Граждане", одному из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили обвинение в преследовании с применением насилия сооснователя правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаева в связи с его политической деятельностью, говорится в сообщении ведомства.Инцидент произошел 2 декабря в центре Тбилиси. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе. "Проведенное министерством внутренних дел следствие установило, что 2 декабря в Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории, А. Э. нанес словесное и физическое оскорбление по политическому признаку председателю Национального конгресса азербайджанцев и одному из основателей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – сказано в сообщении.Полиция задержала Элисашвили 4 декабря. По предъявленному прокуратурой обвинению ему грозит до трех лет тюрьмы. Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении Элисашвили под арест на время следствия. Элисашвили был задержан на площади Свободы, когда он вышел из гостиницы Courtyard by Marriott после завершения консультаций ведущих оппозиционных партий. Лидеры оппозиции обсуждали дальнейшие действия, учитывая прошедшие на седьмой день акций протеста обыски в офисах нескольких партий и в домах активистов.МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников>>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз, до 4 декабря, акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Акция 4 декабря прошла спокойно. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.К этому времени в уголовном порядке задержаны 18 человек. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – восемь человек, а за подготовку взрыва – один. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, единое национальное движение, мвд грузии