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Задержан напавший на полицейского с ножом во время акции в Тбилиси – МВД

Задержан напавший на полицейского с ножом во время акции в Тбилиси – МВД

Sputnik Грузия

18-летний обвиняемый был задержан в Тбилиси 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T11:06+0400

2024-12-05T11:06+0400

2024-12-05T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Один человек задержан по обвинению в нападении на полицейского с ножом во время протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщили в МВД Грузии. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.По данным ведомства, 18-летний обвиняемый был задержан в Тбилиси. Уголовное дело возбуждено по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.В результате действий отдельных групп митингующих с начала акций тяжелые повреждения получили 143 сотрудника МВД Грузии. По уголовному делу расследуемому по статьям "нападение на сотрудника полиции" и "повреждение вещи" задержаны семь человек. Ещё семь человек задержаны по уголовному делу расследуемому по статьям "руководство или организация группового насилия, а также участие в нем" и "призыв к групповому насилию". Ещё один человек задержан по обвинению по статье "приготовление к взрыву".Лидеры ведущих оппозиционных партий и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили говорят, что это спецназ провоцирует митингующих, которые совершенно законно протестуют против действий "нелегитимных властей".В понедельник Зурабишвили заявила, что силовикам раздают амфетамин либо какие-то другие наркотики, что обуславливает их выдержку на акциях протеста уже которую ночь подряд. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что неустойчивое эмоциональное состояние Зурабишвили связано с тем, что ее президентский срок подошел к концу.Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России.Патриархия Грузии призвала Зурабишвили следить за словами>>Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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